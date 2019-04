A Barcelona egygólos előnnyel vágott neki a visszavágónak, ahol Lionel Messi már a 16. percben vezetést szerzett, miután kihasználta Ashley Young labdaeladását, s a tizenhatos vonaltól a jobb alsóba tekert. Nem sokkal később az argentin labdarúgó megpecsételte az angol csapat sorsát, de a második találathoz David de Gea hibája is kellett, ugyanis a labda a spanyol kapus hóna alatt jutott a hálóba. A katalánok a folytatásban is fölényben voltak, és bár a Manchester is eljutott lövésekig, szépítenie nem sikerült. A második félidőben sem változott a játék képe, a mérkőzés végeredményét Phi­lippe Coutinho egy távoli lövéssel állította be.

Torinóban az első negyedórában a hazai csapat uralta a mérkőzést, majd a 28. percben a vezetést is megszerezte, egy szögletet követően Cristiano Ronaldo fejelt a hálóba. A hátrányba került holland együttes nem ijedt meg, a 34. percben Donny van de Beek néhány méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A szünet után a vendégcsapat nagy lendülettel kezdett, uralta a középpályát, a nagy lehetőségeket azonban nem tudta gólra váltani. Az Ajax mezőnyfölénye végül a 67. perben érett góllá, egy szöglet után Matthijs de Ligt az olasz védők között fejelt a kapuba. A lefújásig a holland gárda növelhette volna előnyét, a hazaiaknak gólhelyzetük sem volt.

Eredmények, negyeddöntő, visszavágók: FC Barcelona–Manchester United 3–0 (gólszerzők: Messi 16., 20., Coutinho 61./összesítettben: 4–0), Juventus–Ajax 1–2 (gólszerzők: Ronaldo 28., illetve Van de Beek 34., De Ligt 67./összesítettben: 2–3). (miska)