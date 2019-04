Falucsúfolóink között több olyan van, amely egy-egy falu népét gombásnak nevezi. Jelenleg ez már alig vagy egyáltalán nem számít csúfolásnak, és természetesen azzal függ össze, hogy a helybeliek foglalkozásai, foglalatosságai közül gyakran emelnek ki ebben a műfajban egyet, amelyet a történelem során az ottaniak gyakoroltak. Egyetlen falucsúfolóról tudunk eddig, amely a gombafajra is utal: aszkóknak mondták régebb (lehet, hogy olykor ma is) a csíkszeredaiak a zsögödieket, akik csúcsidényben nemegyszer vittek kucsmagombát a szeredai piacra (az említett szó a kucsmagomba helybeli népi elnevezése).

Kevés olyan gombánk van, amely hímes tojásainkon is szerepel, sokszor nehéz is fajhoz kötni a mintát. Több gyimesi tojásminta gombás, egy közülük (egy gyimesbükki) pedig éppenséggel kucsmagombás (egyesek ekevasosnak mondják). Tudomásom szerint őriznek, őriztek ilyen gombás húsvéti tojásokat a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban és a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyban.

A Zempléni-hegységből ismeretes más húsvéti vonatkozása is a kucsmagombának, a mogyoróskai H. M. jelezte, hogy régebb a húsvéti szentelőkosarat tele szokták rakni vele.

A tréfás találós kérdésen kívül más is ismert napjainkban. A webről jegyzem ide a következő, diákoknak tulajdonított aranyköpést: Nyáron nő a kalapos gomba, télen nő a kucsmagomba.

Az alábbi viccet Marosvásárhelyen hallottam nemrég, de az egyik változatát (benne kucsmagomba helyett az ugyancsak vitathatatlanul férfiasnak számító szömörcsög szerepelt) évekkel ezelőtt Budapesten mondta el valaki:

Egy idős hölgy rengeteg szömörcsögöt talál az erdőben:

– Mit küszködtem, hogy férj­hez menjek, s itt szabadon terem...

A kucsmagomba népszerűségét jelzi a következő, valószínűleg nem csupán a webről lejegyezhető mondás, újabb keletű szóláshasonlat: Felrúglak, mint erdőkerülő a kucsmagombát! Még változatával is találkozhatunk a neten: Felrúglak, mint kerülő a kucsmagombát!

Zsigmond Győző