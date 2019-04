Százezres tüntetések, két, saját pártja által megbuktatott kormány, látványos pálfordulások, árulások, a Szociáldemokrata Pártból történt kizárások, új alakulatok létrejötte, titkosszolgálati machinációk, kirúgott korrupcióellenes főügyész, menesztéssel fenyegetett főügyész, harc a párhuzamos állammal, betartó államelnök, európai uniós fenyítések, brüsszeli rendreutasítások – az elmúlt két és fél év főbb mozzanatai jól jelzik az intenzitását annak a harcnak, mely tegnap újabb fordulópontjához érkezett, miután a nagyobbik kormánypárt úgy döntött, megvonja a támogatást három miniszterétől, köztük Tudorel Toader igazságügyi tárcavezetőtől. Amint azt Liviu Dragnea és Viorica Dăncilă miniszterelnök is beismerte: Toader fő bűne, hogy nem volt hajlandó sürgősségi rendelettel módosítani a büntető törvénykönyvet, pedig jó ideje beszélt már erről az intézkedésről. Nem tett meg tehát mindent, hogy megmentse Liviu Dragnea irháját – olvassuk a sorok között.

Pedig Tudorel Toader tényleg sok mindent végrehajtott, amit elvártak tőle. Laura Codruța Kövesi korrupcióellenes főügyész eltávolítása például az ő nevéhez fűződik, de Augustin Lazăr menesztését is javasolta – más kérdés, hogy Klaus Iohannis ezt nem fogadta el. A büntető törvénykönyv sürgősségi rendelettel történő módosítása ellen azonban akkora volt a nemzetközi tiltakozás, hogy Toader ezt jobbnak látta nem bevállalni. Annál is inkább, hogy Viorica Dăncilă kormányfő sem nagyon sürgette az intézkedést – ebből egyébként az látszik, hogy bár a miniszterelnök nagyjából végrehajtja pártbeli főnöke utasításait, azért készül egy esetleges Dragnea utáni korszakra is. Lavírozásai nyomán az igazságügyi tárca vezetőjének sikerült elérnie azt, hogy minden oldalról támadják: azok is, akik kinevezték, azok is, akik ellenzékből bírálják a szociáldemokraták törekvéseit, de még a romániai folyamatokat távolabbról figyelő uniós tisztségviselők is gyanakodva és fenntartásokkal viszonyultak hozzá. Nem csoda hát, ha elfogyott körülötte a levegő, és a szociáldemokraták tegnapi összejövetelén szinte egyhangúlag vonták meg tőle a bizalmat.

Nem túl valószínű azonban, hogy ezzel az epizóddal véget ér a két és fél éve tartó hisztéria. A Iordache-féle parlamenti különbizottság már kidolgozta a büntető törvénykönyvet módosító javaslatait, hamarosan a parlament plénuma elé kerül az ügy – lesz még itt nekiveselkedés, jajveszékelés.

Pedig lenne itt helye az értelmes vitának, a munkának, a csendes építkezésnek is. Talán majd Liviu Dragnea perének lezárulta után?