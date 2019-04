Az RMDSZ, valamint az MPP háromszéki parlamenti és helyi képviselői jelenlétében történt aláírást követően Vincze Loránt úgy értékelte, a megállapodás a két fél bölcsességének és rugalmasságának bizonyítéka. Bebizonyosodott, hogy a felelősségteljes politikai alakulatok Erdélyben a nemzeti érdeket helyezik előtérbe. Bízik abban, hogy a megállapodás hozzájárul a Kárpát-medencei magyar összefogás megerősödéséhez. Méltatta a polgári alakulatot, hogy 2014-ben történt csatlakozása óta folyamatosan aktívan részt vesz a FUEN tevékenységében, ezzel is bizonyítva, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak kérdésköre kiemelten fontos számukra. Vincze Loránt az MPP-vel februárban indított egyeztetéssorozat részleteire is kitért, rámutatva, több elvet is rögzítettek, melyek a polgári alakulatnak és az RMDSZ-nek egyaránt kiemelt jelentőségűek. Az egyik ezek közül, hogy európai keretben jelenítenék meg a magyarság, székelység ügyeit, és ez nemzetpolitikai cél, melyet Magyarország kormánya is támogat. A székely autonómiatörekvéseket is ebben a keretben tudják felmutatni – tette hozzá. A Minority SafePack kapcsán Vincze Loránt úgy vélte, ez nagyon jó kezdet, és közös nemzetpolitikai érdek, hogy a kezdeményezést az Európai Unió intézményeinek szintjén is sikerre vigyék. Az egyeztetések értelmében az MPP támogatja ezt a folyamatot.

Vincze Loránt kitért arra is, hogy az RMDSZ támogatásával megszületett elvi megállapodás aláírásához nem véletlenül választották Sepsiszentgyörgyöt, ahol meglátása szerint már hagyománya van az MPP és a szövetség együttműködésének. Az EP-képviselőjelölt szerint az RMDSZ, a FUEN, az MPP, valamint a Kárpát-medencei magyar közösség ugyanazt gondolja az EP-válaszásokról: minél erősebb magyar képviseletet kell elérni. A FUEN elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a megállapodás nyitva áll más erdélyi magyar politikai szervezetek és pártok számára is, amelyek fontosabbnak tartják a nemzeti érdekek érvényesítését, illetve a magyar és őshonos kisebbségek ügyének európai képviseletét az egyéni és pártérdeknél.

Mezei János kifejtette, cselekvő pártként akarnak részt venni az erdélyi közéletben, és ennek érdekében minden eszközt megragadnak, hogy az általuk képviselt és támogatott értékeket minél szélesebb körben érvényre juttassák.

Ezért is fontos, hogy minden ügy, kezdeményezés, mely az erdélyi magyarság számára fontos, az európai fórumok elé is eljusson. Mezei János szerint az RMDSZ-szel kötött egyezség, melynek nyomán két MPP-s politikus is mandátumot nyert a román parlamentben, bizonyította, hogy ez a járható út, ha az MPP által képviselt értékeket – a magyar nemzeti ügyeket és az autonómiaformákat – európai szinten is fel szándékoznak mutatni. Emellett az erdélyi magyarságot ért jogfosztások, atrocitások ügyének nemzetközi fórumok elé tárása és orvoslása egyike a szervezet céljainak, a FUEN-béli tagság erre már egy megfelelő eszköz, Vincze Loránt megválasztása esetén pedig egy újabb lehetőség nyílik meg ezen a vonalon – vélte az MPP vezetője.

Tamás Sándor, a RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke a megállapodás kapcsán úgy vélte, miként Székelyföld jövőjét csak igenekre lehet építeni, úgy a nemzeti ügyekben is csak az együttműködés az egyetlen járható út. Tamás Sándor szerint Háromszéken ennek szellemében a nyilatkozatokon túl konkrét lépések is történtek, ennek eredményeképp az MPP egyik parlamenti képviselője innen került ki. Az elnök ismételten a választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet, a tét ugyanis a minél erősebb Kárpát-medencei EP-képviselet.

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő a nemzeti ügyekben történő összefogás, együttműködés kapcsán úgy vélte: példát vehetnénk a románoktól, akik minden ilyen kérdésben politikai színezettől függetlenül azonnal „összezárnak”.