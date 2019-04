Egyre kevesebben keresik a húsvéti bárányt

Ma nyílik a sepsiszentgyörgyi központi piacon a bárányvásár. A piacgondnokság húsz termelőnek tud asztalt biztosítani, de mára csupán három asztalt foglaltak le – tudtuk meg a gondnokságon Bedő Tündétől, aki a bárányárusításra kijelölt asztalok ügyintézését is végzi. Péntekre hét asztalt foglaltak, de a foglalások száma változhat. Tavaly is így volt, több vásáros nem jelentette be előre foglalási szándékát. Összességében fogyatkozóban a piaci bárányárusok száma, tavaly is mindössze tíz gazda árult húsvéti bárányt a központi piacon.

Szétnéztünk a város néhány üzletében is, de bárányhúst nem találtunk. Az elmúlt vasárnap az egyik piaci boltban lehetett bárányt kapni. A megtermett bárány kilójáért több mint harminc lejt kértek. Minden jel arra mutat: egyre kevesebben vásárolnak húsvéti bárányt, így kevesebben vannak azok is, akik piacra, üzletbe viszik a hagyományos húsvéti étkek alapanyagát.

Simon György, a Kovászna Megyei Juhtenyésztők Egyesületének vezetőtanácsi tagja érdeklődésünkre kifejtette: úgy látja, lassan kihal a húsvéti bárány fogyasztásának szokása. Főként a fiatalok kerülik a bárány- vagy juhhús fogyasztását. Úgy látja, a fiatalok szívesebben választják a gyorsétkezdék ajánlatait, a tőlünk idegen étkeket, az idősebb generációknak pedig sok esetben meghaladja anyagi lehetőségeit a bárányvásárlás. Ezzel szemben a nyugati országokban előszeretettel fogyasztják a bárányhúst. A húsvét előtti időszakban egy olasz kereskedő tizenegyezer darab berke (piros pofájú) fajtájú szopós bárányt vásárolt fel háromszéki juhászgazdáktól – számolt be Simon, aki maga is jelentős juhállomány tulajdonosa. Az olasz az úgynevezett „fehérbárányokat” vásárolta, ezek élősúlyban legtöbb 15 kilogrammosak. Temesváron vágatta le a felvásárolt állományt, a húst továbbvitte Olaszországba, ahol a tejesbárány húsa ínyencségnek számít – tudtuk meg Simon Györgytől.

Méltányosan alakult az élő bárányok ára a tavasz folyamán – értékelte Toró Tibor, a Réty szomszédságában lévő Suffolk húsjuh farm vezetője. A kereskedők 10–12 lejt adtak a bárányok élősúlykilogrammjáért, ami a továbbtenyésztésre szánt állatok eladásánál is jobb bevételt eredményezett számukra. A Suffolk (és más) fajtájú húsjuhok bárányait első sorban nagy áruházakban árusítják, de vendéglők étlapján is találkozhatunk velük. Sok húsbárány kerül erre szakosodott hizlaldákba, innen külföldre exportálják a vágott vagy élő árut – számolt be Toró Tibor. Azt is elmondta, véleménye szerint előbb-utóbb az országban is nőni fog a kereslet a nagyobb testű vágott bárány iránt.

Sinka Gusztáv zágoni juhos gazda érdeklődésünkre elmondta: idén még nagyobb a cirkusz a húsvéti bárányok körül, mint a korábbi években. Az élő bárány kilogrammonkénti ára kilenc lejre csökkent, ráadásul a kereskedők csak a berbécseket veszik meg. Mindezt annak ellenére, hogy egyre kevesebb a juh, s így csökken a bárányállomány is. A vágott bárány kilogrammonkénti ára húsz lej, de gond van a vágással, figyelmeztetést kaptak, hogy csak engedélyezett vágóhelyeken lehet bárányt vágni – mondta el Sinka.

Sok juhos gazda interneten kínálja a húsvéti bárányt. Élősúlyban 10–12 lejt kérnek, a házhoz szállított vágott bárányt húsz lej körüli áron kínálják.

A korábbi évekhez hasonlóan idén sem kértek a megyében engedélyt ideiglenes bárányvágópont létesítésére – mondta el érdeklődésünkre dr. Sikó-Barabási Sándor, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője. A megfelelő követelmények – hideg, meleg víz, bekerített terület, az állati hulladék megsemmisítését (hamvasztását) végző céggel kötött szerződés – birtokában a polgármesteri hivatalok, gazdaszervezetek is kérhetik ideiglenes bárányvágási pontok létesítésének engedélyezését. A megyében két olyan vágóhíd működik, amely bárányvágásra szóló engedéllyel rendelkezik: a felső-háromszéki Toró és az erdővidéki Le Fru Marin vágóhidak – tudtuk meg a megyei főállatorvostól.