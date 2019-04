Bizalmi válságban Tudorel Toader

Előző írásunk

Ma nyílik a sepsiszentgyörgyi központi piacon a bárányvásár. A piacgondnokság húsz termelőnek tud asztalt biztosítani, de mára csupán három asztalt foglaltak le – tudtuk meg a gondnokságon Bedő Tündétől, aki a bárányárusításra kijelölt asztalok ügyintézését is végzi. Péntekre hét asztalt foglaltak, de a foglalások száma változhat. Tavaly is így volt, több vásáros nem jelentette be előre foglalási szándékát. Összességében fogyatkozóban a piaci bárányárusok száma, tavaly is mindössze tíz gazda árult húsvéti bárányt a központi piacon.