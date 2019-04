TÚL MESSZIRE ELMENT? Halállal fenyegető üzenetet kapott hétfő este Emilia Şercan újságíró, aki a rendőrségi feljelentés után közzétette a fenyegetést saját Facebook-oldalán is. Emilia Şercan azóta vált híressé, mióta a PressOne.ro oldalon közölt sorozatában a belügyi szervek akadémiáin dúló plágiumot leplezi le – természetesen, a fenyegetést is emiatt kapta.

A másolt doktori dolgozatokra szakosodott újságíró több tucat (volt) miniszterről, főrendőrről, titkosszolgálati vezetőről, ügyészről bizonyította, hogy plágiummal szerzett doktori címet: Liviu Pop, Florian Bodog, Mihai Stănișoară, Dumitru Dumbravă, Radu Stroe, Darius Vâlcov, Gabriel Oprea stb. Az elmúlt három héten arról írt Emilia Şercan, hogyan próbálja eltitkolni a Rendőrakadémia, hogy doktori diplomagyárként működik szinte a teljes tanári kar tudtával, de az újságíró szerint az intézmény rektorának, Adrian Iacobnak a 2007-ben megvédett doktori dolgozata is 70 százalékban copy-paste. (Főtér)

SZÁNTÓFÖLDDÉ VÁLT A TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET. A földdel tették egyenlővé Szeben megye egyetlen országos jelentőségű természetvédelmi területét: ekével szántották fel a vadon élő nárciszok és más ritka növényfajok élőhelyét, a Șuvara sașilor néven emlegetett, mintegy húszhektáros területet. A pusztítást egy egyetemista hallgató fedezte fel, aki a megyében található orchideafajokról, ritka növényekről írta volna államvizsga-dolgozatát. A felháborító eset a nagyszebeni egyetem környezetvédelmi szakembereit is meglepte, akik mentenék a menthetőt: egyetemisták csoportjaival szállnak ki a helyszínre, hogy összegyűjtsék a megmaradt virághagymákat és átültessék a terület még épen maradt részére. Szakemberek szerint az okozott kár legoptimálisabb körülmények között is csak 20–25 éven belül állítható helyre. A pusztítás híre a bukaresti illetékesekhez is eljutott, Grațiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter egyelőre a Facebookon reagált a történtekre. „A felelősöket példásan meg kell büntetni!” – hangzott a virtuális miniszteri ukáz. (Főtér)

AZ ÁLRUHA SEM SEGÍTETT azokon a rablókon, akik még hétfőre virradóra raboltak ki egy férfit Aradon. Pedig sokat fektettek a munkába: egyrészt nőnek álcázták magukat, másrészt elektromos sokkolót is beszereztek a siker érdekében. A rendőrséget az áruház biztonsági őrei riasztották, akik elmondták: a biztonsági kamerák felvételein vették észre a rablást. A rendőrségi nyomozás megállapította, hogy a rablók 19 és 22 év közötti helybeli férfiak, akik nőnek öltözve, neccharisnyában, parókában és kifestve, arra hivatkozva, hogy az áldozat nem fizetett bizonyos szolgáltatásokért, megverték és kirabolták. (Főtér)

FURCSA HOBBI. Rendszeresen megtisztítja a gyulafehérvári várat a cigarettacsikkektől egy helyi lakos. Ezzel az érdekes módszerrel szeretné ugyanis civilizációra nevelni az ide látogató turistákat. Az idegenvezetőként dolgozó Kalanyos Cristian nemcsak rendszeresen összegyűjti utánuk a cigicsikkeket, hanem meg is számolja (!), majd közzéteszi Facebook-oldalán. Az önkéntes csikkgyűjtő akciónak ugyan egyelőre nincs nagy foganatja a látogatók körében, de a hatóságok már felfigyeltek rá. Hatására a helyi rendőrök egyre gyakrabban felbukkannak Erdély legnagyobb középkori erődítményében, ami a turisták viselkedésére is jótékony hatással van. Kalanyos Cristian azzal magyarázta furcsa hobbiját, hogy hisz a jó példa ragadósságában, és úgy tűnik, igaza van. Ugyanis, ha a valóságban nem is, virtuálisan egyre többen követik példáját és osztják meg a csikkes posztokat. Szóval a Facebookon már elkezdődött a nagytakarítás. (Főtér)