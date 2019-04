Népszavazás: ajánlások helyett felelősséghárítás

A parlament nagy többséggel fogadta el erről szóló határozatát, annak ellenére, hogy annak szövegét az államfőt támogató ellenzék kifogásolta, a szociálliberális kormánykoalíció szerint pedig a jobboldali elnök csak ürügyként akarja használni a referendumot arra, hogy beavatkozhasson az EP-választási kampányba, és fél évvel hamarabb megkezdje újraválasztását célzó elnökválasztási kampányát.

Iohannis a referendummal tiltatná meg, hogy amnesztiában részesülhessenek a korrupciós bűncselekmények elkövetői, vagy sürgősségi kormányrendelettel módosítsák a büntetőjogot. A jobboldali elnök szerint a társadalom már belefáradt abba, hogy a kormányzó szociáldemokratákat figyelje, mikor újabb rendelettel próbálkoznak eltörölni korrupt politikusaik bűneit, ezért népszavazással kell világossá tenni, hogy a románok nem tűrik a korrupciót.

Az RMDSZ vezérszónoka a demokrácia egyik fontos pillérének nevezte a népszavazást, és a magyar érdekképviselet támogatásáról biztosította az államelnököt a konzultatív jellegű referendum kiírásában. Az RMDSZ hírlevele által idézett Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető rámutatott: az RMDSZ alkotmánymódosítást is sürget, amely egyebek mellett azt is meggátolná, hogy a mindenkori kormány bármilyen témában a sürgősségi rendeletekkel visszaélve avatkozzon be a törvényalkotásba.

Az RMDSZ támogatja a referendum kiírását, és mindenkit arra buzdít, hogy éljen szavazati jogával, s vegyen részt a május 26-i választásokon – hangsúlyozza állásfoglalásában a magyar érdekképviselet frakcióvezetője.

A parlament két házának tegnapi, együttes ülésén azon vitatkozott össze a kormányoldal és az ellenzék, hogy megfogalmazhat-e a törvényhozás ajánlásokat a népszavazással kapcsolatban az elnöknek. A jogi bizottság kormánypárti törvényhozói ugyanis azzal a figyelmeztetéssel akarták kiegészíteni a pozitív parlamenti véleményezést, hogy a népszavazás kiírásánál az államfő vegye figyelembe a Velencei Bizottság referendumokra vonatkozó ajánlásait, vagyis ne szervezze azt rá az EP-választásokra, egy másik bekezdésben pedig a népszavazási törvényt és az alkotmánybíróság korábbi határozatait akarták az elnök figyelmébe ajánlani, arra figyelmeztetve őt, hogy a közkegyelemről és amnesztiáról szóló népszavazásokat tiltja az alkotmány, illetve arra, hogy nem írhat ki ügydöntő referendumot a törvényhozás hatáskörébe tartozó témákban.

Az ellenzék által kifogásolt ajánlásokat végül Florin Iordache, a képviselőház szociáldemokrata alelnökének javaslatára – egy megismételt szavazással – törölték a határozat szövegéből. Az SZDP vitatott büntetőjogi reformjának kidolgozója és a több százezres ellenzéki tüntetéseket kiváltó, 2017-es Btk.-módosítási rendelet atyja azzal az érvvel szerelte le az általa „túlbuzgóknak” nevezett párttársait, hogy a népszavazás kiírása, tartalma és időzítése az elnök felelőssége, ezek következményeit is Iohannisnak kell viselnie, beleértve azt az esetet is, ha a referendum nem éri el az érvényességi küszöböt.