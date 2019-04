Mint mondta, a miseruha egyszerű lesz: hátán a pápalátogatás jelszava, azaz a Járjunk együtt! lesz olvasható, mellette a csíksomlyói motívumok, így a kegytemplomban látható Mária-szobor, illetve a templom tornyai is megjelennek majd. Hozzátette, már meg is rendelte az egyszerű, fehér szövetet, és az illetékes vatikáni hivatal megküldte neki a pápa ruhaméreteit. A mintákat aranyszínű fonallal szövi majd bele az anyagba. A képzőművész nem csupán a pápa, hanem a csíksomlyói misén részt vevő összes püspök és pap miseruháját is megtervezi. (Főtér)

DAGAD A JOGOSÍTVÁNYBOTRÁNY. Tovább gyűrűzik a jogosítványbotrány a Giurgiu megyei Bolintin településen, ahol, mint kiderült, több száz analfabéta jutott jogosítványhoz az elmúlt években, „természetesen” pénzért. A Digi24 kiderítette, egy helyi rendőr 15 éven keresztül (!!!) vezetett jogosítvány nélkül, de szerencsétlenségére épp a kollégái buktatták le, akik eljárást is indítottak ellene. A jogosítványosztogatáshoz hasonlóan ezt a botrányt is sikerült évekig titokban tartani, a Nicu Gheorghe névre hallgató rendőr ugyanis 2014-ben bukott le, 2016-ban ki is rúgták a rendőrségtől, két évvel ezelőtt pedig egy év három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Nicu Gheorghe azóta kocsmát nyitott a rendőrség közelében, és jogosítványt is szerzett. A jogosítványbot­ránnyal egyébként az ügyészség két évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni, ami enyhe túlzás, hiszen a dossziék továbbra is irodai fiókokban porosodnak. Úgy látszik, az illetékesek valamiért nem akarják elkapkodni a dolgot. (Főtér)

FELELŐTLEN SOFŐR. Nyolc személy sérülését okozta egy teherautó és egy vonat ütközése a Beszterce-Naszód megyei Bethlen vasúti átjárójánál. A rendőrség szerint a fagerendákat szállító nyerges vontató sofőrje nem állt meg a vasúti átkelőnél, noha a jelzőlámpa pirosra váltott. A síneken áthaladtakor a teherautót elütötte a Kolozsvár és Beszterce között közlekedő 15830-as számú Regio vonat. Az ütközés során nyolcan megsérültek, három felnőtt és öt gyermek. Őket Besztercére, illetve Bethlenbe szállították kórházi ellátásra. (Agerpres)

JÓ MUNKÁHOZ TÖBB IDŐ KELL. Törvénytervezetet iktatott a Szociáldemokrata Párt 39 képviselője és szenátora, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a helyi és a megyei önkormányzati képviselőket, valamint a polgármestereket ezután négy helyett ötéves időtartamra válasszuk meg. A javaslat – amelyet többek közt Ecaterina Andronescu oktatásügyi és Eugen Teodorovici pénzügyminiszter, de Florin Iordache alsóházi alelnök is aláírt – indoklása szerint a megválasztott tisztségviselőknek egyszerűen nem elég négy esztendő, hogy a választási kampányban tett ígéreteiket teljesítsék. Ráadásul a beterjesztők szerint az öt évre szóló mandátum jobban motiválná az elöljárókat. (Főtér)