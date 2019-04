Kik képviseljenek Brüsszelben?

Az lehetséges, hogy ezek a tetőtől talpig, sőt, még tovább, a lábujjuk hegyéig hazafiak ott, Brüsszelben, akárcsak idehaza a többi, velejükig patriótákkal fognak küzdeni érdekeink képviseletéért, hisz Ludovic Orbanék liberálisai is legalább olyan jó honvédő huszárai Romániának, mint a többiek. Orbanék jelszava: Románia elsősorban! Ők szeretnének az első sorokban lenni, de nemcsak Brüsszelben, hanem Romániában is. Most brüsszeli képviseletük legeslegelső sorába Rareş Bogdant tették, aki a Realitatea tévé képernyőjén ült termetes magyarellenes lóra, és lovagolt be a politika ügetőjére. Akkora hazafi, amekkora nemigen terem hét határ mezőben, hét hírtelevízióban, csak esetleg Banciu mester a B1 televízióban, a saját, Banciu világa műsorában. Sajnos, ez utóbbi nem indult még el egy sikeres politikai pályán, mint hűséges társa a magyargyalázásban, a már említett Rareş Bogdan. Milyen kár, hogy az ilyen nagy hazaffyakat a diszkriminációellenes tanács állandóan fékezi honvédő cselekedeteik kibontakoztatásában. Valószínű, Rareş Bogdan is azért akar európai parlamenti képviselő lenni, hogy mentelmi jogot kapjon, és akkor már minden korlátozás és büntetés nélkül tudja támadni és gyalázni a magyarokat. De az említett két párt jelöltjeihez hasonlóan hazafias érzületű a volt államelnök, Băsescu bandája, a Népi Mozgalom Párt képviselői is, akik zászlajukra tűzték az Együtt Európában! jelszót, és amelynek élén a mostanra nagy magyarbarátságát szerencsésen levedlő volt hajóskapitány áll, aki a magyarokkal szemben igen-igen kimutatja foga fehérjét, jobban mondva piros-sárga-kékjét. Aztán erősítésként utána mindjárt ott van a párt legszélsőségesebb magyargyűlölő politikusa, Marius Paşcan is, aki most hősiesen éppen a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumnak rontott neki ismét. A Mentsétek meg Romániát és Szabadság, Egység és Szolidaritás szövetség élén a volt ifjú nagyromániás, Cioloş tündököl. De a Pro Románia párt listáján is van egy híres politikus, a volt miniszterelnök, Mihai Tudose, aki akasztással fenyegette meg a székely zászlót kitevőket. Még tiszta szerencse, hogy a hazaáruló, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő magyaroknak listát állító RMDSZ csak két, legfennebb három képviselőjét juttathatja el Brüsszelbe, de ha a magyarok csak kevesen mennek el szavazni, akkor egy sem jut be. És akkor Brüsszelben csakis az eddig jól vizsgázó, hétpróbás patrióták intézik majd dolgainkat.

A szociáldemokraták által Craiován elkezdett kampánygyűlés alatt bebizonyosodott: nem is igaz, hogy pártvezérük, Liviu Dragnea fél a börtöntől, hisz ott többen is biztatták: ne hagyja magát, mert ha le is tartóztatják, jönnek (vagy mennek) támogatói és kiszabadítják. Ez olyasfajta akció lesz, mint amikor a magyar forradalmárok 1848. március 15-én kiszabadították a börtönből Táncsics Mihályt. Őt az osztrákok vetették börtönbe, Dragneát a szász Klaus Iohannis akarja mutyiban dutyiba juttatni, aki viszont Drageaéktól fél „visszaélései” és „lopott házai” miatt.

Dragnea most kampánya elején megszagolt egy kötés hagymát, és ebből rájött, hogy az egész zöldség-, gyümölcsimport bűzlik. A nyugatiak megeszik a paradicsom javát, és nekünk küldik a vacakot és az egészségtelenjét. Az vigasztalhat, hogy bár jó paradicsomot nem eszünk, de ha agyonvegyszerezettel tömjük magunkat, hamarabb a paradicsomba jutunk. Különben is azt mondják, hogy a nem biokertészetben állandóan vegyszereznek, de a biokertészetekben csak éjjel permeteznek. Még szerencse, hogy a nálunk termelt hasonló termények mind-mind egészségesek, így azokat a piacokon egyáltalán nem is kell ellenőrizni.

A fő, hogy a szociáldemokraták, akik kijutnak Brüsszelbe, helyben akadályozzák meg azt, hogy Nyugatról minket mindenféle szezonon kívüli rossz zöldséggel etessenek.

A szociáldemokraták jelszava – Románia jobbat érdemel! – akár mindenik párt szlogenje lehetne, mert ezeknél Románia valóban jobbakat érdemelne. És talán még mi is.