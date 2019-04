A 11-es országúton Ojtoznál valójában egy gyakorlat zajlott, amelynek forgatókönyve szerint egy súlyos közúti szerencsétlenségben tíz személy sérült, akik közül hármat az érintett járművek roncsai közül kellett kimenteni. A minél hatékonyabb beavatkozás érdekében megyeszinten életbe léptették a piros akciótervet. A katasztrófavédelmiek viszonylag rövid idő alatt a helyszínre értek, azonosították a sérülteket, felmérték állapotukat: kiszabadították a roncsok közé szorult személyeket, elsősegélyben részesítettek további hét, különféle sérülést szenvedő utast. A csapatok munkáját két feszítő-vágó felszereléssel rendelkező speciális jármű, két SMURD-rohammentő, valamint egy másik, több sérült szállítására alkalmas jármű segítette, és részt vállalt a mentésben a megyei mentőszolgálat is, ők öt mentőkocsit irányítottak a helyszínre. Részt vettek továbbá a bevetésen csendőrök és rendőrök, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt önkéntesei is. A gyakorlat az intézményközi együttműködést hivatott segíteni, és céljuk volt a vészhelyzetek során elengedhetetlen gyors beavatkozási idő tesztelése is – tájékoztatott Tolvaj Marius, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője.