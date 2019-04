Mennyi folyadékot igyunk egy nap? /X/

Erre szolgál a napi folyadékszükséglet kalkulátor, mellyel 1 perc alatt kiszámolhatjuk, hogy mennyi is az a mennyiség, amennyit meg kell innunk egy nap. Természetesen ez csak iránymutatás, mivel számos egyéb tényező befolyásolhatja a fogyasztandó mennyiséget. Ilyenek többek között a sport, a fizikai munka, de még a nagy meleg is. Lássunk néhány tippet, ami elengedhetetlen a megfelelő életmódhoz.

Természetesen nem mindegy, hogy mit iszunk egy nap folyamán. Általában a víz az, amit mindenki javasol, ami nem véletlen. Nem feltétlenül kell különböző híres ásványvizeket keresnünk ahhoz, hogy a megfelelő mennyiséget és minőséget megigyuk, tökéletesen alkalmas erre a célra a sima csapvíz is. Amennyiben mégis az ásványvíz a nyerő, akkor lehetőség szerint válasszunk szénsavmenteset, mivel a benne lévő buborék csak telít, így kevésbé kívánjuk a vizet. Amiket kerüljünk, azok a cukrozott üdítőitalok. Egyrészt magas a cukortartalmuk, ami egészségtelen, valamint igaz, hogy itatják magát, mégsem igazi szomjoltók. A napi bevitt mennyiségbe beletartozik az étkezések során elfogyasztott folyadék is, mint amilyenek a levesek.

A típus mellett a mennyiség kérdése sem mindegy, hiszen a szervezet kifogástalan működéséhez szükség van a megfelelő folyadékbevitelre. Ennek mértékét könnyedén kiszámolhatjuk a fenti kalkulátorral, vagy ha nem áll módunkban, akkor alapul vehetjük az átlagos folyadék szükségletet, ami 2 liter. Persze, ahogy a napi kalóriaszükséglet is eltérő lehet minden embernél sok tényező hatására, ezt is felülírhatja a meleg időjárás, a fokozott izzadással és megterheléssel járó fizikai munka, az aktívan űzött sport, sőt, akár ezek kombinációja. Ilyenkor akár a duplája is lehet a szükséges napi folyadékbevitel, de még akár a háromszorosa is az átlagosnak.

Természetesen felmerül az idő kérdése, hogy mikor is igyuk meg ezt a mennyiséget. Jó hír, hogy ezt egész napra elosztva kell értelmezni, azaz nem egyszerre kell, hogy lemenjen a 2 liter. Vannak időpontok, amikor nem feltétlenül érdemes nagyobb mennyiséget inni. Ez főleg étkezés előtt és után nem javallott, mivel az emésztőnedvek felhígulása elégtelen emésztéshez vezet. Tehát, ahogy már említettük, folyamatosan inni kell, nem csak akkor, ha már szomjasak vagyunk. Ha így lenne, akkor már késő, mert elkezdődött a dehidratáció, aminek a jele a szomjúságérzet. Éppen ezért egész nap igyunk, lehetőleg készítsünk a kezünk ügyébe egy palack vizet, így egy idő után reflexszé válik az ivás, így már nem is kell rá külön figyelmet fordítani.

A megfelelő vízivás hozzásegít minket a méregtelenítéshez és a fogyáshoz is, így a testtömeg index számolgatása mellett mindenképp ellenőrizzük saját számolás mentén vagy egy kalkulátor segítségével, hogy naponta mennyi vizet kell innunk. (X)