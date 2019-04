Az utóbbi négy mérkőzésen gólképtelen sepsiszentgyörgyi csapat a playoffban mind­össze egy pontot szerzett, míg a kolozsvári gárda egyetlen mérkőzést sem veszített el a rájátszásban, három győzelem mellett két gól nélküli döntetlen a mérlegük. A háromszéki együttesnek tétmérkőzésen még soha nem sikerült legyőznie a Szamos-parti labdarúgókat, akik eddig mind a hat találkozót – öt bajnokit és egy Román Kupa-negyeddöntőt – behúzták. Az alapszakasz októberi odavágójában a Kolozsvári CFR begyűjtötte a három pontot a sepsiszentgyörgyi stadionban, a visszavágóban egygólos győzelmet aratott, akárcsak a kupamérkőzésen. A listavezető az előző szezonban is megnyerte mindkét meccsét az OSK ellen, márciusban, a rájátszás első mérkőzésén pedig 3–1 arányban múlta felül Eugen Neagoe csapatát.

„A rájátszásban minden mérkőzés nagyon fontos, eddig a playoffban a Kolozsvári CFR nem veszített, a Sepsi OSK pedig nem nyert. A bajnokság végéig hátralévő öt találkozón biztosan változik a helyzet, vagyis mi győzünk, és feltehetően a kolozsvári csapat is veszít. Szeretném, ha nyernénk a CFR ellen, ami sporttörténelmi pillanat lenne a klub életében, hiszen ez lehetne az első győzelmünk a playoffban. Azt gondolom, hogy eddig is jó mérkőzéseket játszottunk ellenük, még akkor is, ha egyszer sem tudtuk legyőzni őket. A labdarúgók tisztában vannak a mérkőzés fontosságával, és megmutatják, hogy megérdemelten jutottunk a rájátszásba, hiszen jó csapatunk van, értékes játékosokkal” – nyilatkozta a tegnapi sajtótájékoztatón Eugen Neagoe vezetőedző, aki hozzátette: Bryan Nouvier nem léphet pályára a CFR ellen, kérdéses Ousmane Viera és Gabriel Vașvari játéka is, mindketten sérüléssel bajlódnak. (miska)