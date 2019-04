Húsvéti segélycsomagok

A támogatásról az ungvári Karitász-házban tartott sajtótájékoztatón Simon Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) helyettes államtitkára köszönetet mondott a segélyszervezetnek azért a széles körű támogatásért, amelyet a Kárpátalján élő magyar és más nemzetiségű rászorultaknak nyújt. Ugyancsak megköszönte az anyaországi magánembereknek, vállalkozóknak és cégeknek, hogy lehetővé teszik a nehéz helyzetben élők segítését, majd kiemelte: a nemzeti összefogásnak modellértékű mintája az a tevékenység, amelyet a segélyszervezetek végeznek, köztük a Katolikus Karitász. Különösen fontosnak nevezte a helyettes államtitkár a Katolikus Karitász kárpátaljai misszióját, mert – mint fogalmazott – ma Ukrajna Európa leglabilisabb helyzetben lévő állama, ahol ráadásul rosszul bánnak a kisebbségekkel. Ezért az anyaország felelősségének hatványozottan kell érvényesülnie a kárpátaljai magyar közösséget illetően – tette hozzá, megjegyezve, hogy a magyar kormány ennek megfelelően minden támogatást megad a kárpátaljai magyaroknak és a nem magyar ajkúaknak is. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy a Karitász Tartós szeretet címmel meghirdetett húsvéti segélyprogramja is átnyúlik a határokon, ahogy ez az év más időszakaiban is rendszeresen történik. Kiemelte, hogy ezúttal nagyhéten Kárpátalja tizenegy településén 225 rászoruló család és egyedülálló idős ember kap tartós élelmiszerekből álló ajándékcsomagot a Katolikus Karitász kárpátaljai munkatársainak közvetítésével.