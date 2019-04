Meditáció a római keresztút állomásain

A szegény, rabszolgaként kizsákmányolt, méltóságuktól megfosztott és kitaszított emberekre hívják fel a figyelmet a nagypéntek este Rómában is felelevenedő keresztutat kísérő elmélkedések.

A katolikus hagyomány szerint minden esztendőben megrendezik Rómában a via crucist (keresztutat), a szertartás keretében a krisztusi passió 14 állomását „meditáció”, azaz egy-egy fontosabb gondolat kifejtése kíséri. Ez utóbbiakat minden évben más és más ember írja, a közönség hangosbeszélőn hallhatja azokat. Az idei szertartás a Krisztussal és a nőkkel a keresztúton címet kapta.

A stációknak a Colosseum és a Golgotát jelképező Palatinus-domb között kialakított helyszínein elhangzó meditációk megírását idén Ferenc pápa Eugenia Bonettire, egy 80 éves szerzetesnőre bízta, aki 25 évig szolgált misszionáriusként Afrikában, és aki a női rabszolgaság megszüntetéséért küzdő Slave No More szervezet elnöke. Eugenia Bonetti meditációinak alapgondolata: átvitt értelemben bár, de a hatalom és a társadalom közönye a mai világban is keresztre feszít embereket.

A különböző stációknál ezen alapgondolat szellemében emlékeznek a szenvedőkről: azokról az anyákról, akik kénytelenek végignézni saját gyermekük víz vagy orvosi ellátás hiánya miatti szenvedését és halálát, a hajléktalanokról, a munkanélküli fiatalokról, a külvárosok nyomornegyedeibe szorított migránsokról, a származásuk, bőrszínük miatt hátrányosan megkülönböztetett gyerekekről, az utcákon testük áruba bocsátására kényszerített nőkről.