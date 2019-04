Kelemen Hunor: Az RMDSZ nem szavazza meg

A szövetségi elnök felidézte: a 2016-os parlamenti választások óta a szociálliberális koalíció három kormányának – a Sorin Grindeanu, a Mihai Tudose és a jelenlegi, Viorica Dăncilă vezette kabinetnek – is bizalmat szavazott a szövetség, de ezúttal hagyni fogják, hogy a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) bebizonyítsa, az RMDSZ nélkül is többséggel rendelkezik-e a parlamentben. „Ha bebizonyítják, hogy ennek a koalíciónak megvan a parlamenti többsége, talán nekünk is sikerül leállítani azokat a teljesen megalapozatlan vádakat, amelyek szerint az SZDP–LDSZ-kormányt mi tartjuk életben és mindenfélével zsaroljuk őket, ez ugyanis egyszerűen nem igaz” – mondta Kelemen Hunor. Hozzátette: az ellen nem lenne kifogása, hogy a miniszterelnök átszervezze a kormányát, amikor ez indokolt, de az nem elfogadható érv, hogy azért tegye ezt, mert így az államfő nem szólhat bele a minisztercserékbe. Kelemen Hunor szerint a kormány átszervezése sem iktathatja ki a játszmából az elnököt.