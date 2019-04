És hogy mennyire nem könnyű neki, azt is kifejtette: „Erőfeszítéssel és az önök segítségével sikerül gyakorlatba ültetnünk ezt a kormányprogramot. Nem könnyű, nekem nem könnyű.” (Agerpres)

EMBERTELEN BOSSZÚ. A Buzău megyei Colţi község lakói megelégelték, hogy egy anyamedve pusztítja állataikat, rettegésben tartja a helybelieket, ezért sürgősen kilövési engedélyt kértek a környezetvédelmi minisztériumtól, amelyet meg is kaptak. Ezt követően Pavel Rădulescu polgármester vezényletével egy helyi vadászosztag végzett a medvével, a községvezető pedig úgy döntött, meg kell ünnepelni a sikeres zsákmányejtést. „És most következzen a disznótor. Eleget evett az állat, most adjunk inni neki” – mondta a Pro TV által közzétett felvételen a polgármester, majd leöntötte sörrel a szekérre feldobott állattetemet. Az elöljáró később eltüntette a hírtelevízió által közölt videót – nem ok nélkül, ugyanis Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter nagyon kiakadt a kilőtt medve tetemének meggyalázása miatt. „Ez megengedhetetlen!!! Kora reggel Buzăuban lesznek a környezetvédelmi őrség ellenőrei. Kérjük a bűnüldöző szervek közbelépését is” – írta a miniszter Facebook-oldalán. Megjegyezte: a minisztérium ellenőrző brigádja azt is megvizsgálja, mennyi­re jártak el törvényesen a megyei környezetvédelmi hatóságok. „Garantálom a bűnösöknek, hogy drágán meg fognak fizetni!” – zárta dörgedelmét a miniszter. (Főtér)

AHOL A MEDVE AZ ÚR. Jó minőségű kisfilm kering a világhálón a Buşteni-ben randalírozó medvékről: a macikat ugyanis cseppet sem zavarta, hogy filmezik őket, miközben kajáért kutakodnak a szemeteskukában. És a randalírozás sem túlzás esetükben, ugyanis miután sikerült kibányásznia egyiküknek az élelmet a kukából, egy közelben parkoló gépkocsi motorházfedelére telepedve fogott hozzá a zsákmány számbavételezéséhez. Eközben társai – három nagyobbacska medvebocs volt ugyanis az éjszakai látogató – több autó mellett úgy mentek el, hogy letörték azok visszapillantó tükreit. Bár a randalírozásra felébredt lakók zajt csapva próbálták elkergetni az állatokat, ez cseppet sem zavarta őket. Szemmel láthatóan otthon érzik magukat a Prahova völgye egyik legnépszerűbb üdülőhelyén. (Főtér)

NEM SZENTEK, DE MAGUK FELÉ HAJLIK A KEZÜK. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a pártok működésére fordított összeg: 2018-ban 37 millió eurót, idén már 85 millió eurót osztanak szét a pártok között. A bukaresti EFOR agytröszt kimutatása szerint tíz év alatt hússzorosára nőtt a támogatás értéke, ilyen nagy fokú emelést az infláció vagy a bruttó hazai termék (GDP) alakulása nem indokolt. A hatalmas összegű pártfinanszírozás azáltal vált lehetségessé, hogy a szociáldemokraták megváltoztatták a korábbi törvényt – amely azt írta elő, hogy a politikai pártoknak évente kiutalt összeg nem lehet kisebb az állami költségvetés 0,01 százalékánál, és nem haladhatja meg annak 0,04 százalékát – úgy, hogy a bruttó hazai termékhez viszonyítsák a támogatást. A pártfinanszírozási törvény tavalyi módosítása után jelentősen nőttek az állami párttámogatások, amiből a Szociáldemokrata Párt profitál a leginkább: idén a nagyobbik kormánypárt állami támogatása 35 millió euró körül lesz, ami közel háromszor nagyobb, mint az európai szocialistákat tömörítő pártcsaládnak. (Főtér)