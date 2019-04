Előző írásunk

Nem mindennapi könyvbemutatót tartottak Zabolán. Egyrészt azért rendkívüli, mert a bemutatott kötet, Michael O’Sullivan Patrick Leigh Fermor – Erdély egy angol utazó szemével (Patrick Leigh Fermor – Noble Encounters between Budapest and Transylvania, kiadta a Central European University Press) című monográfiája csemegének számít az 1930-as évek, a II. világháború előtti Magyarország és Erdély nemességét, a kor neves helyszíneit szerető, értő, feleleveníteni akaró olvasó számára. Másrészt azért is rendhagyó, mert a könyv angol nyelvű, a bemutató során elhangzottak nagy része ugyancsak angolul volt hallható.