Sorozatban ötödik mérkőzésén sem tudott gólt szerezni az idén még nyeretlen Eugen Neagoe irányította sepsiszentgyörgyi csapat, a piros-fehérek idénybeli ötödik Kolozsvári CFR elleni összecsapásukat is vereséggel zárták, miután hazai pályán 1–0 arányban kikaptak a kincses városbéli együttestől a felsőházi rájátszás 6. fordulójában.

A 2019-ben tétmérkőzésen négy gólt szerző Sepsi OSK szombaton a bajnokság legjobb védelmével nézett szembe, ugyanis a listavezető Kolozsvári CFR eddig 17 gólt kapott, idegenben mindössze hatszor zörgött a hálója, és az aktuális pontvadászatban az eddigi huszonkét kiszállásról csak egyszer tért haza pont nélkül. A találkozót elsősorban a góllóvőlistát vezető George Țucudean és Fejér Béla kapus párharca tette izgalmassá, viszont a bravúros védések ellenére a sérüléséből visszatérő válogatott csatár találata döntötte el a három pont sorsát.

Az első félidőt a vendégek uralták, megrohamozták a házigazdák védelmét, az első komolyabb helyzetük pedig Billel Omrani nevéhez fűződik, azonban a francia csatár lövését Fejér könnyedén hárította. A beszorított házigazdák a 25. percben hátrányba kerültek, Florin Ștefan a félpályánál veszített labdát, ezt követően Cristian Manea kiváló beadását Țucudean senkitől sem zavartatva néhány méterről csúszva, a jobb felsőbe lőtte, idénybeli 18. gólját értékesítve.

Az első felvonást kapura tartó lövés nélkül záró piros-fehérek csak a hajrában tudtak némi veszélyt teremteni, egy szépen felépített támadás végén Aljakszandr Karnyicki passzolt a tizenhatos területen belül jól helyezkedő Sebastian Rudol irányába, azonban a lengyel védő közelről fölé rúgta. Az elpuskázott egyenlítési lehetőség után az éllovas tovább növelhette volna előnyét, Culio távolról vette célba a kaput, azonban Fejér parádés mozdulattal a kapufára tolta a labdát.

A szünet után a Sepsi OSK magasabb fokozatra kapcsolt, átvette a kezdeményező szerepét az előny tudatában saját térfelére visszahúzódó kolozsvári csapattól. A háromszéki csapat csak néhányszor talált rést a vendégek védelmében, viszont a kialakított lehetőségeket is elpuskázta. Az 57. percben Dylan Flores hozta helyzetbe a bal oldalon megiramodó francia-mali támadót, ám Ibrahima Tandia rossz megoldást választott, és lövése kevéssel elszállt a bal felső mellett. Nem sokkal később Flores beadása után Culio majdnem öngólt szerzett, de a térdéről a labda fölé pattant, a CFR pedig ezt követően ismét támadószellemben futballozott.

Țucudean néhány perc alatt többször is helyzetbe került, azonban Fejér az ollózást és a ziccert is bravúrosan hárította, majd Omrani lövését tolta szögletre. A hajrában az egyenlítés reményében a piros-fehérek minden pontrúgást megpróbáltak a kolozsvári kapu elé ívelni, ám Giedrius Arlauskis hálóőrnek egyik sem okozott gondot, hiszen a vendégek fizikai fölényüket kihasználva könnyedén tisztáztak, így a Sepsi OSK idénybeli 14. vereségét könyvelhette el. Eugen Neagoe csapata továbbra is nyeretlen a felsőházi rájátszásban, egy döntetlen mellett ötödször maradt alul.

Labdarúgó I. liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 0–1 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 1200 néző. Vezette: George Cătălin Găman (Craiova). Sepsi OSK: Fejér – Khamis, Jovanović, Rudol, De Moura – Karnyicki, Velev (Mensah, 63.) – Ștefan (Hamed, 46.), Fülöp (Sîntean, 81.), Flores – Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Kolozsvár: Arlauskis – Manea, Vinícius, Boli, Camora – Deac (Păun, 87.), Bordeianu, Culio – Omrani, Țucudean (Costache, 75.), Moutinho (Djoković, 56.). Vezetőedző: Dan Petrescu. Gólszerző: Țucudean (25.). Sárga lap: De Moura (62.), Mensah (90+3.), illetve Deac (18.), Păun (88.).

További eredmények: * playoff: Astra Giurgiu–Craiova 0–1 (gólszerző: Mihăilă 68.), FC Viitorul–FCSB (vasárnap, 21 óra) * playout: FC Hermannstadt–FC Voluntari 1–1 (gsz.: Lendrić 24., illetve Ricardinho 42.), Medgyesi Gázmetán–Dunărea Călărași (vasárnap, 18 óra), Jászvásári Poli–Concordia Chiajna (hétfő, 18 óra), Dinamo–FC Botoșani (hétfő, 21 óra).

A playoff rangsora:

1. CFR 4 2 0 6–1 41

2. FCSB 3 1 1 8–4 35

3. Craiova 3 1 2 6–5 33

4. Viitorul 3 1 1 8–4 29

5. Astra 1 0 5 2–9 24

6. Sepsi OSK 0 1 5 1–8 20

A playout rangsora:

1. Medgyes 5 0 0 10–3 31

2. Dinamo 4 0 1 9–4 28

3. Jászvásár 2 0 3 4–6 23

4. Voluntari 3 2 1 9–6 22

5. Botoșani 1 1 3 3–6 22

6. Hermannstadt 0 2 4 3–9 18

7. Călărași 1 1 3 4–9 16

8. Chiajna 1 2 2 8–7 14

A 7. forduló programja: * playoff: FCSB–Astra Giurgiu (április 28., 21 óra), Craiova–Sepsi OSK (április 29., 18 óra), Kolozsvári CFR–FC Viitorul (április 29., 21 óra) * playout: Concordia Chiajna–Medgyesi Gázmetán (április 26., 21 óra), Dunărea Călărași–FC Hermannstadt (április 27., 16 óra), FC Voluntari–Dinamo (április 27., 19 óra), FC Botoșani–Jászvásári Poli (április 28., 18 óra).