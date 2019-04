Az új élet kialakulásának mesterséges elősegítése /X/

A petesejt megtermékenyítéséért körülbelül 30-40 millió hímivarsejt is verseng. Győztes csak egy lehet, ikerterhességek esetén lehet több is. A petesejt a megtermékenyítés során a hímivarsejt számára megnyílik, magába fogadja azt. A két sejt násza ezzel útjára indul, hogy megtalálja az ideális helyet a további növekedéshez.

Ez a folyamat nem minden esetben történik ilyen zökkenőmentesen. Ilyenkor lehet külső segítségeket igénybe venni. A probléma orvoslására a lombikbébi program nyújt átfogó kezelést.

A mesterséges megtermékenyítés folyamata

Sajnálatosan a meddőségek száma egyre növekszik, emiatt is növekszik a mesterséges megtermékenyítések száma. A fogantatásra több eljárás is létezik, melynek során a női és a férfi ivarsejtet egyesítik, ennek az eredménye egyértelmű.

Az eredmény érdekében mind az anyánál, mind az apánál is végezhetnek beavatkozásokat, attól függően, hogy mi áll a terméketlenség hátterében. Legtipikusabb probléma, hogy a petesejtek száma vagy minősége nem megfelelő. A mesterséges megtermékenyítés első lépéseként gyógyszerekkel segítik elő a petesejtek számának növekedését.

Ultrahangos vizsgálattal ellenőrzik a petefészkek működését, és amikor a megfelelő érettségi állapotban vannak, leszívják őket. Ideális 2-6 számú petesejt kinyerése. Természetesen ez a szám függ az anya korától, a petefészkek állapotától, illetve a stimulációs protokoll típusától is.

Laboratóriumi körülmények között a petesejteket egyesítik az apa hímivarsejtjeivel, majd pár nap múlva a megtermékenyült petesejtet visszaültetik a nő méhébe. Ettől a pillanattól kezdve a terhesség ugyanúgy zajlik, mintha természetes úton fogant volna.

Kiegészítő segítség

A mesterséges megtermékenyítés során petesejt donorra is szükség lehet abban az esetben, ha az anya nem rendelkezik megfelelő számú vagy minőségű petesejttel. Ilyenkor egy másik nő megtermékenyített petesejtjét is beültethetik a méhbe. Amint jogi és egészségügyi szempontból is meghatározták a petesejtdonor személyét, a protokoll ugyanaz, mint a saját petesejtes beültetések során.

Az adományozó donor hölgynek számos kötelező szűrésen és vizsgálaton kell átesnie, mielőtt a gyógyszeres kezeléssel elősegítik a peteérést. Ezeket a megfelelő érettség idejében leszívják, és egyesítik a leendő apa spermájával. A befogadó anya szervezetét hormonokkal stimulálják, ezzel felkészítve a beültetésre. A beültetéstől számított 12-14. nap környékén állapítható meg a terhesség.

A folyamat során partnerre lesz szükségünk a mintaszállításhoz. Válasszuk a TamTraCo-t! Rugalmas, diszkrét munkájuknak köszönhetően az esélyeik a gyermekáldásra javulni fognak. (X)