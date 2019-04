Milyen hatással vannak a tisztított vizek a szervezetre? /X/

Eltarthat egy ideig, míg rászánjuk magunkat a váltásra, de utána nincs megállás, mert mindenből a legjobbat, a legegészségesebbet szeretnénk fogyasztani. Lehet-e az egészséges vizet minden nap úgy fogyasztani, hogy nincs felesleges hulladékfelhalmozás, nincs környezetszennyezés, sem pedig egy havi fix összeg, amit otthagyunk a boltokban? Lehet-e desztillált vizet, mint ivóvizet fogyasztani, lesz-e valamilyen hatása a szervezetre?

Milyen az egészséges ivóvíz?

Az egészséges ivóvíz a jól tisztított ivóvíz. Ebbe a kategóriába sajnos nem tartozik bele a vezetékes ivóvízhálózatból nyert víz. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy egész Magyarország területén iható a csapvíz, mégsem mondhatjuk egészséges folyadéknak, hiszen tele van szemmel nem látható szerves és szervetlen szennyeződésekkel, amikkel a nagyüzemi víztisztító eljárások már nem tudnak megbirkózni. Itt jön a képbe az otthoni víztisztító készülékek használata, ugyanis ezen készülékeket pont arra fejlesztették ki, hogy a nagyüzemi eljárásokat kikerülő mikro- és makro szennyeződések fennakadjanak egy ismételt, hatékonyabb vízszűrő eljáráson. Az otthoni víztisztítással viszont már elmondható, hogy egészség ivóvízhez tudjuk juttatni a szervezetünket.

A desztillált víz is tisztított víz?

Bizonyos szempontból igen. A desztillációs eljárásnak alávetett víz nem tartalmaz már felesleges ionokat, amik esetleg terhelnék a szervezetünket. A tisztított víz ugyanis csak a kézzel fogható szennyeződésektől szabadítja meg a csapvizet, valamint egyes vegyületektől is, ha erre alkalmas kiegészítőket szereltetünk fel.

A víztisztító által megtisztított csapvíz is egészséges, de ha attól tartunk, hogy ez nem elegendő, akkor érdemes megfontolni a desztilláló készülék használatát is. Ez a készülék hatékonyabb, és gyorsabban állít elő elegendő desztillált vizet, mintha a hagyományos lepárló módszerrel próbálkoznánk (fazékban forralt vízpára lecsapódása a fazék fedőjén). A készüléket azonban nemcsak otthonunkban használhatjuk egyszerűen, felügyelet nélkül, hanem utazások alkalmával, munkába is magunkkal vihetjük, mert kis méretének köszönhetően nem okoz gondot a szállítása.

Milyen hatása van a desztillált víznek?

Az interneten számos ellentétes véleményt lehet találni, hogy a desztillált víz fogyasztása milyen hatással van a szervezetre. A tisztaviz-uzlethaz.hu álláspontja az, hogy a desztillált víz fogyasztása hosszú távon nem okozhat komolyabb egészségügyi problémát, ha betartjuk a kúraszerű fogyasztás szabályait, és mellette odafigyelünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra.