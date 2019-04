Bírósági döntésről van szó, igazságszolgáltatásnak nem lehet nevezni azt a határozatot, amely a zászlók leszedésére kényszerítette a megyei tanács elnökét. Az ügyeletes feljelentő, Dan Tanasă kezdeményezte ezt a pert is, és a végkifejlet elképzelhetetlen egy magát demokratikusnak nevező államban. Miért kellett eltávolítani a NATO-szövetséges Magyarország zászlóját, de maradhatott az amerikai, a német és az izraeli lobogó? – tette fel a kérdést. Véleménye szerint, akárcsak a Beke--Szőcs-ügy, ez is jelzi, a magyar közösség nincs biztonságban. Úgy látja, a gesztus diplomáciai hadüzenetnek tekinthető, éppen ezért jelezte Kalmár Ferenc magyar külügyminiszteri biztosnak is történteket, és hamarosan tájékoztatja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest is. „Magyarországnak tudnia kell erről, és meg kell tennie a diplomáciai lépéseket” – fogalmazott Kulcsár-Terza József, annál is inkább, mert szerinte összehangolt akcióról van szó, nem vonatkoztatható el egymástól a szlovákiai botrány a magyar himnusz miatt és az ukrajnai nyelv- és oktatási törvény. Nemzetközi porondon is ismertetni kell a magyarságot ért sérelmeket, tájékoztatják az EU-t és a nagykövetségeket is.

A képviselő kitért Klaus Iohannis államelnök húsvéti üzenetére is, álszent kampánygesztusnak nevezte, hogy magyarul is kellemes ünnepeket kívánt, de más fontos dolgokban, például a zászlók eltávolításának ügyében hallgat, mai napig nem válaszolt a decemberben elküldött, autonómiáról szóló levelükre és egy tanácsadójával fogalmaztatott semmitmondó választ, amikor a Beke--Szőcs-ügyben fordultak hozzá.

Kulcsár-Terza József szerint a múlt héten történtek meghaladják a kettős mérce fogalmát, „játszanak a székelyekkel, játszanak a tűzzel”. Összehangolt fellépésre volna szükség, mert eddig mindig az hozott eredményt, ha közösen mozdultak meg a magyar pártok, szervezetek – mondotta.

Pethő István, az MPP választmányának elnöke, a megyei tanács tagja, akivel Kulcsár-Terza közösen adta át a zászlókat a testületnek, úgy vélte: „kibújt a szög a zsákból, egyértelművé vált, hogy velünk van bajuk”. Meglátása szerint egyetlen céljuk van az ilyen akcióknak, bizonyítják, hogy továbbra is erőltetik az erdélyi magyarság asszimilációját, hisz a majdnem teljesen eltűnt német ajkúak vagy zsidók zászlói a helyükön maradhattak.