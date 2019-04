Elítélték, de polgármester maradhat

Panasz a rendőrökre

A 2013. novemberi, Bölönpatakon tartott közrendészeti gyűlés központi témája az egyre nagyobb mértéket öltő falopás volt, de bőven esett szó Mihai Tăbăraş viselt dolgairól is. A felszólalók azt állították, hogy az igazán nagy kárt a megrendelésre, kereskedelmi céllal tolvajlók okozzák, s ehhez köze lehet a rendőrőrs vezetőjének, Tăbăraşnak is.

Sikó Endre közbirtokossági elnök elmondta: szakítottak a feladatát nem megfelelő módon teljesítő baróti magánerdészettel, új szerződést kötöttek az államiakkal, sorompót tettek a területeikhez vezető utakhoz, ám mégsem tudnak megfelelően védekezni, és az év elején 2195 fát vágtak ki a tolvajok. Hogy ez megtörténhetett, az szerinte Mihai Tăbăraşon is múlt. Hiába vittek fényképeket, készítettek leltárt, vagy szóltak a sorompók tönkretételéről, a rendőr füle botját sem mozdította, sőt, az erdésszel összejátszva állította össze a tessék-lássék módon elkészített iratcsomót, és arra is volt példa, hogy Tăbăraş a jegyzőkönyvbe azt írta, a tettesek nem láncfűrésszel, hanem egyszerű fűrésszel dolgoztak – pedig a nyomok egyértelműek voltak. Ily módon pedig a bűnügy súlyosbításának lehetőségétől fosztotta meg a közbirtokosságot.

Alexe Drăgan tanácstag azt panaszolta fel, hogy a rendőr ezer lejre bünteti azokat, akik biciklijükön két szál fát tolva mennek haza a mezőről, Sikó Imre pedig azt tette szóvá, hogy Tăbăraş évek óta lakik az önkormányzat tulajdonában levő házban, és nem hajlandó sem lakbért fizetni, sem a rendőrség tulajdonában levő, üresen álló szolgálati lakásba költözni, az embereket nem tiszteli, igazi kiskirályként viselkedik.

Feri Ana férje esetét ismertette: az idős ember füvet szállított szekerével, amiért Tăbăraş bűnügyi iratcsomót állított össze, s elkobozta a szekeret. A sértett, Feri Géza elpanaszolta, arra is volt példa, hogy a rendőr hozzáütött. A bölöniek végezetül azt kérték a rendőrség megyei vezetőségétől, helyezzék el Tăbăraşt Bölönből.

Ki volt az áldozat?

Hogy mi történt a gyűlést követően, arról megoszlottak a vélemények.

Sikó Imre szerint a rendőrök valósággal vadásztak rá, hogy elégtételt vegyenek a gyűlésen elhangzottak miatt. „A gyűlést követően a bölönpataki pisztrángosnál rendezett, alig egy órát tartó vendégség után vendéglátóként megvártam, amíg mindenki elmegy, s testvéremmel, Sikó Endrével és egy tanácstagunkkal, Iosif Munteanuval utoljára jöttünk el. Ahogy jöttem lefelé, egyszer csak a rendőrség autóját pillantottam meg. Tudtam, hogy rám várnak, engem akarnak elcsípni ittas vezetés miatt. Gyorsan megfordultam, hogy visszamenjek egy ismerősömhöz, és megkérjem, vezesse le ő az autót, mert rám vadásznak a rendőrök. Az első két járművet hagyták elmenni, ám amikor látták, hogy én nem érkezem, gyorsan utánam jöttek, ismerősöm kapuja előtt elkaptak, kezdtek lökdösni, majd amiért ellenálltam, a földre tepertek. A szintén visszaforduló testvérem szedte le őket rólam, akit ekkor olyannyira megütöttek, hogy pár pillanatig eszméletét is vesztette. A zajra odagyűlt a cigányság, s kiabálni kezdtek, hogy »megölik a polgármesterünket«. Erre megijedtek a rendőrök, gyorsan autóba ültek s elhúztak. Összeszedtük magunkat, s lementünk a rendőrségre, hogy tisztázzuk a dolgokat. A rendőrök nem úgy fogadtak, ahogy illett volna, első pillanattól kezdve erőszakosan léptek fel, ismételten megütöttek, és gázsprayt is bevetettek ellenünk. Ahogy szabadulni tudtam, mentőt hívtam, ki is jöttek, és beszállítottak Sepsiszentgyörgyre, ahol sérüléseinket ellátták. Már voltam az ügyészségen, ügyvédet is fogadtam, hamarosan meglesz a törvényszéki orvostani látlelet is. Azért fogok küzdeni, hogy az igazság kiderüljön” – nyilatkozta öt és fél éve lapunknak Sikó.

A rendőrségi közlemény szerint szerda este fél hét körül, miközben a helyi őrs munkatársai feladatukat teljesítve a község területén járőröztek, a 37-es községi úton egy autó került eléjük, melyből két ittasnak látszó személy ugrott ki, s felelősségre vonták őket, hogy mit keresnek ott, sértegették és bántalmazták a rendőröket. Nem sokkal ezt követően a két férfi két másik személlyel együtt a rendőrség székházához ment, ahol erőszakosan léptek fel, sőt, az egyik rendőrt nyakkendővel próbálták fojtogatni. A rendőrök, hogy szorult helyzetükből szabaduljanak, a felszereltségükhöz tartozó könnygázsprayt vetették be, majd erősítést kértek a központból.

Helyi vádak...

A történtek után két nappal Nagy Nándor (RMDSZ), Ciricaş Dávid (Nemzeti Liberális Párt) és Bíró Lajos (Erdélyi Magyar Néppárt) bölöni tanácstagok sajtótájékoztatón álltak ki a sokak által bírált rendőr, Mihai Tăbăraş mellett. Mint mondották, a rendőrség munkatársai jól végzik munkájukat: a törvényt betartva őrzik a rendet, a kihágást elkövetőket pedig jogosan büntetik, Tăbăraş bűne csupán annyi, hogy a polgármester előtt „nem hajtott térdet.”

Nagy Nándor, aki az incidens egy részének szemtanúja volt, úgy nyilatkozott: Sikó volt az, aki ittas állapotban provokált és verekedett, azaz a rendőröknek nem volt más választásuk, mint gázsprayt bevetni s a csendőrség segítségét kérni. Ciricaş Dávid szerint a polgármesteri hivatal azért bontott szerződést a baróti magánerdészettel, mert azt akarták, hogy ne legyen betekintése a dolgokba, illetve hogy ő veszítse el a munkahelyét. Nagy Nándor azt panaszolta, azzal fenyegették meg őt, hogy a postán dolgozó édesanyja a leépítendők közé fog kerülni, az RMDSZ-nél dolgozó anyósát kirúgatják, az RMDSZ pedig megvonja a politikai támogatást tőle csak azért, mert aláírásokat gyűjtött, hogy a közbirtokosság tartsa meg az alapszabályzatban előírt beszámoló közgyűlést.

A tanácstagok többek közt felemlegették a két hónappal azelőtt tartott falugyűlésen elhangzottak egy részét. Sikó Imrét azzal vádolták, hogy össze­játszva helyettesével, Rudolf Bélával, negyvenöt esztendőre jelképes összegért vett bérbe negyvenöt hektár önkormányzati tulajdonban levő legelőt.

... és megyei védelem

Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor levélben fordult Radu Stroe akkori belügyminiszterhez, Bokor-Tóth Orsolyához, Kovászna megye vezetőügyészéhez, Ion Popa Kovászna megyei rendőrparancsnokhoz és Sabin Calinichoz, a Megyei Közrendészeti Hatóság elnökéhez, hogy vizsgálják ki a bölönpataki atrocitás előzményeit is. A megyei önkormányzat sajtóirodája által kiadott közleményben méltatták a polgármestert, Tamás Sándor pedig arról biztosította Sikóéket, hogy kiállnak mellettük.

Hat nap fogságban

Az ügyészség kérésére a sepsiszentgyörgyi törvényszék elrendelte Sikó Imre, Sikó Endre és ifj. Sikó Endre 29 napra szóló előzetes letartóztatását hatósági közeg ellen elkövetett erőszak vádjával.

Hogy Sikóék szabadlábon védekezhessenek, Erdővidéken aláírásgyűjtést indítottak, a kistérség polgármesterei kiálltak mellettük, az embereket pedig arra biztatták, emeljenek panaszt a rendőr visszaélései ellen. Bölön Helyi Tanácsa határozatban foglalt állást Sikó Imre, Sikó Endre és ifj. Sikó Endre letartóztatása ügyében, mely szerint tevékenységükkel a bölöni közösséget segítették.

A három bölönit november 26-án másfél órás tárgyalás és egyórás fontolgatás után szabadlábra helyezte a megyei törvényszék. Sikó Imre a törvényszékről való távozását követően úgy nyilatkozott, hogy előre előkészített csapdának tartja a történteket.

Ion Popa megyei rendőrparancsnok szerint a polgármester és a rendőrök közti feszültség onnan ered, hogy a bölöni őrsön mindig a törvények szigorú betartását tartották szem előtt. A konfliktus kivizsgálására és a helyzet felügyeletére külön csoportot neveztek ki, amelynek tiszte az is, hogy a rendőrök elleni harmincnál több panasz megalapozottságát ellenőrizzék.

Alapfokon felmentve

Tavaly április közepén a sepsiszentgyörgyi bíróság alapfokon felmentette a garázdaság vádja alól a három Sikót.

Sikó Imre. Albert Levente felvétele

A polgármester akkor úgy fogalmazott: nagy megkönnyeb­bülést jelent számára a felmentés; sokat aggódott ügye miatt, hiszen az akár az általa hivatásként végzett polgármesterség végét is jelenthette volna, a Mihai Tăbăraş és Iustin Crăciun által kért tetemes anyagi követelés pedig családját is ellehetetlenítette volna.

Ügyvédje, Vetési Adalbert a bíróság pártatlanságát és szakmai hozzáértését emelte ki, mondván: nemcsak az ügyészség kapta meg a vád bizonyításának lehetőségét, hanem ők is a védekezését, s így nyilvánvalóvá tudták tenni, a védencük ellen felhozottak kevesek ahhoz, hogy a közösséget régóta szolgálókat elítéljék.

Mégis elmarasztalva

A rendőrök nem hagyták magukat, és fellebbezést nyújtottak be. A brassói táblabíróság folyamodványuknak helyt adott, az első tárgyalásra tavaly június 18-án került sor, amelyet további hét követett. Az ítélet meghozatalát kétszer napolták el, míg végül április 16-án megszületett a döntés.

A táblabíróság portálján közzétettek szerint az alapfokon hozott döntést megsemmisítették, és az ügyet újratárgyalták. Sikó Imrét, Sikó Endrét és ifjabb Sikó Endrét hatósági közeg ellen folytatólagosan elkövetett erőszak miatt a táblabíróság összesen 360 büntetési nappal (ezek egyenkénti értéke húsz lej), vagyis összesen 7200 lej büntetőbírsággal sújtotta, melyből levonták az előzetes letartóztatásban töltött hat napnak megfelelő összeget, azaz 120 lejt. Mindemellett részben jóváhagyták a Mihai Tăbăraş és Iustin Crăciun által a polgári perben követelt kártérítést: 15–15 ezer eurót kell napi árfolyamon lejben kifizetnie a három vádlottnak közösen, perköltségként fejenként kétszer 2166 lejt, nyomozati és alapfoki perköltségként pedig fejenként 1200 lejt. Az ítélet lehetővé teszi a pénzbüntetés börtönre váltását, illetve a közösség szolgálatában végzett munkával való letudását.

Miként tovább?

Sikó Imrét sikerült telefonon elérnünk, de mint fogalmazott, ügyvédjével még nem határoztak arról, próbálkoznak-e az ügy továbbvitelével, vagy belenyugszanak az ítéletbe. Hogy miként cselekednek majd, arról az ítélet indoklásának kiközlését követően döntenek.

Sebastian Cucu kormánymegbízott megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a táblabíróság által hozott ítéletéről a bölöni polgármesteri hivatal jegyzője nem értesítette őket, az esetről csak annyit tud, amennyiről lapunkból tájékozódhatott, ezért nem tud érdemben nyilatkozni. Az ügynek utánanéz, és ha úgy ítélik meg, nekik is lépniük kell, meghozzák a szükséges intézkedéseket.