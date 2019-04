Iohannis elutasítja a kormány átalakítását

Klaus Iohannis nem vette tudomásul a kormány három miniszterének lemondását, mert nem fogadja el a helyükre javasolt személyeket – jelentette be tegnap az államfő, aki más jelöltek nevesítését várja. A Szociáldemokrata Párt (SZDP) vezetői az elnöki nyilatkozat után rögtön összeültek, és rövidesen közölték, hogy ideiglenes tárcavezetőkkel kívánják betölteni a távozók helyét.

A kormányátalakításról a múlt héten döntött az SZDP, miután megvonta a bizalmat Tudorel Toader igazságügyi minisztertől, Rovana Plumb európai uniós alapokért felelős miniszter és Natalia Iontorero határon túli románokért felelős tárcavezető pedig benyújtotta lemondását, mivel befutó helyekre kerültek a párt listáján az európai parlamenti választáson.

Viorica Dăncilă kormányfő már aznap elküldte az államfőnek a három lemondást és az új miniszterek kinevezésére vonatkozó javaslatait. Ha Iohannis elfogadja, Eugen Nicolicea lett volna az új igazságügyi miniszter, Oana Florea képviselő az európai alapokért felelős, Liviu Tit Brăiloiu szenátor pedig a külhoni románokért felelős tárcavezető. Az államfő azonban mindhármukat alkalmatlannak tartja, és úgy véli, hogy egyiküknek sincs megfelelő felkészültsége egy ilyen tisztséghez. Erről elmondása szerint a kormányfővel is beszélt a tegnap (a bukaresti sajtó szerint előbb Viorica Dăncilă hívta őt telefonon, de nem érte el, csak később), és két megoldást ajánlott: javasoljanak más miniszterjelölteket vagy jelöljenek ki ideiglenes tárcavezetőket a jelenlegi kormánytagok közül, amíg a szociáldemokraták megtalálják a megfelelő személyeket.

A szociálliberális koalíció a kormány szerkezeti átalakításának a lehetőségével is számol, ebben az esetben a parlamentnek szavaznia kell a kabinet beiktatásáról – csakhogy az utóbbi időben a politikai átigazolások miatt bizonytalanná vált a két párt parlamenti többsége, az RMDSZ pedig már jelezte, hogy nem fog részt venni egy ilyen szavazáson. Erről a megoldásról azonban az SZDP nem mondott le, csak elhalasztotta. Arra a felvetésre, hogy mit fog tenni, ha a kormánykoalíció a parlamentben szavazással próbálja beiktatni ugyanezeket a minisztereket, Iohannis kifejtette: ezt a lépést az elnök megkerülésének tekinti, és ez esetben konzultálni fog a jogászaival a szükséges jogi intézkedésekről. Erre egyelőre nem lesz szükség: az SZDP vezetői tegnap délután sebtében összehívott megbeszélésükön – amelyen a kisebbik koalíciós párt, az LDSZ képviselői is részt vettek – úgy határoztak, hogy ideiglenes tárcavezetőket javasolnak: Ana Birchall Románia stratégiai partnerségeinek életbe léptetéséért felelős miniszterelnök-helyettest az igazságügyi, Eugen Teodorovici pénzügyminisztert az európai alapokért felelős, Radu Oprea kis- és közepes vállalkozásokért felelős minisztert pedig a határon túli románokkal foglalkozó tárca élére. E javaslatokat Viorica Dăncilă – aki a bukaresti sajtó értesülései szerint nem kíván kormányátalakítást – azonnal át is küldte az államelnöki hivatalba.