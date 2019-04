Az ukrán elnökválasztás vasárnap megtartott második fordulójában Volodimir Zelenszkij humorista-producer hatalmas fölénnyel győzött Petro Porosenko hivatalban lévő államfővel szemben. A Központi Választási Bizottság tegnapi közleménye szerint Volodimir Zelenszkij a szavazatok 73,22 százalékát, Petro Porosenko 24,45 százalékát kapta. Lviv megye kivételével mindenütt Zelenszkij nyert, no meg külföldön kapott a hivatalban lévő elnök több szavazatot, mint ellenfele. A második fordulóban 18,5 millió ukrán választópolgár vett részt, a március 31-i első fordulóban 18,9 millióan szavaztak.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözölte Volodimir Zelenszkij győzelmét, egyben annak a reményének adott hangot, hogy az új államfő megválasztása után Kijev felhagy a magyarellenes politikával. A KMKSZ megelégedéssel vette tudomásul, hogy az ország lakosságának túlnyomó többsége, köztük a kárpátaljai magyarság is a változásra szavazott.

A KMKSZ gratulál a polgárok bizalmát elnyerő Volodimir Zelenszkij elnöknek, és úgy véli, hogy a választók több mint 72 százalékos többségének támogatása olyan politikai tőkét teremtett, amelynek birtokában a megválasztott elnök új, valóban európai értékeken nyugvó politikai irányvonalat követhet. A magyar szervezet szerint a magyarlakta településeken a szavazók több mint 90 százaléka támogatta a változást annak reményében, hogy az új elnök, az elődjével ellentétben, nem folytat majd magyarellenes politikát.

A KMKSZ bízik abban, hogy az új elnök hatalomra kerülésével Kijev felhagy a magyarság célzatos asszimilálásának politikájával, s az alkotmánynak és nemzetközi dokumentumoknak megfelelően teljes körűen biztosítja a közösség nyelvhasználati jogait, oktatási jogainak maradéktalan érvényesítését az óvodától az egyetemig.

A KMKSZ reméli, hogy Zelenszkij lehetőséget teremt a kisebbségek, köztük a magyarok parlamenti és helyhatósági képviseletének biztosítására, kétoldalú tárgyalások útján elősegíti az ukrán–magyar kapcsolatok átformálását, a kettős állampolgárság intézményének törvényesítését. A magyar szervezet abban is bízik, hogy az új államfő beszünteti a magyar közéleti személyek vegzálását, és leállítja a magyar szervezetek ellen folyó koncepciós eljárásokat.

„Reméljük, hogy az új elnök párbeszédre törekszik majd a társadalom minden rétegével, köztük a nemzeti kisebbségekkel is. A KMKSZ kész együttműködni minden olyan kérdésben, ami elősegítheti az ország felemelkedését, a kárpátaljai magyarok helyzetének javulását, Ukrajna partneri kapcsolatainak megerősödését Magyarországgal és az Európai Unióval” – szögezte le nyilatkozatában a KMKSZ.

Levélben gratulált Volodimir Zelenszkijnek Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Leszögezte: a magyar kormány a továbbiakban is az ukrán–magyar kapcsolatok fejlesztésén fog munkálkodni. „Ebben számítok és örömmel tekintek az Önnel való együttműködésre. Felelősségteljes munkájához sok sikert kívánok” – zárta levelét a magyar miniszterelnök.

Levélben gratulált Áder János köztársasági elnök is Volodimir Zelenszkijnek. Közölte: Magyarország számára rendkívül fontos, hogy legnagyobb szomszédja stabil, demokratikus és virágzó állam legyen. Levelében bizodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az új elnök beiktatása új és ígéretes fejezetet nyit a két ország kapcsolataiban, amelynek alakításában továbbra is hídépítő szerep illeti meg a kárpátaljai magyarságot és a magyarországi ukrán közösséget. Áder János megerősítette: kész az együttműködésre a megválasztott elnökkel, és bízik abban, hogy az államfői párbeszéd felújításával személyesen is hozzá tudnak majd járulni a magyar–ukrán kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez.

Ukrajna új elnökének megválasztása nyomán esély van az orosz–ukrán viszony javítására – írta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök.

Szerinte a legfontosabb, amit ehhez az új ukrán vezetésnek kívánni lehet, az a józanság, valamint annak a megértése, hogy a két nép közötti kapcsolat mély értékének fölötte kell állnia a politikai konjunktúrának. Az orosz kormányfő nem mulasztotta el megjegyezni: nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij megválasztott elnök a választási kampány után sem hagy fel „a lakosság különböző csoportjait célzó ideológiai formulák” hangoztatásával. Ugyanakkor van esély az országunkkal folytatott együttműködés javítására. Mire van ehhez szükség? Becsületességre. És még pragmatikus és felelősségteljes hozzáállásra – fogalmazott a miniszterelnök. Olyan hozzáállásra, amely figyelembe veszi az Ukrajnában kialakult politikai realitást, beleértve elsősorban az ország keleti részén kialakult helyzetet – tette hozzá.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy egyelőre korai Zelenszkijt üdvözölni és az együttműködésről beszélni. Úgy vélekedett, hogy az új vezetőt a tettei alapján lehet majd megítélni, de leszögezte, hogy Moszkva tisztelettel viszonyul az ukrán nép választásához. Nem mulasztotta el ugyanakkor megjegyezni, hogy a választás legitimitása az orosz vezetés szerint megkérdőjelezhető, mert hárommillió, Oroszország területén élő ukrán állampolgár nem vehetett részt abban.

Az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában, de a fejlesztéséről más elképzelései vannak Volodimir Zelenszkij csapatának, mint ami a parlament előtt lévő nyelvtörvény tervezetében áll – nyilatkozta Dmitro Rarumkov kampányszóvivő.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Zelenszkij kész-e politikailag támogatni a nyelvtörvényt, Razumkov leszögezte, hogy a parlamentnek előbb el kell fogadnia a jogszabályhoz benyújtott módosításokat. Kijelentette, hogy államnyelv fejlesztése és támogatása az egyik kulcsfontosságú feladata az államfőnek. A módszereknek viszont inkább ösztönzőeknek kell lenniük, mert az hatékonyabb, mint a korbács – tette hozzá.

A külkapcsolatokban várható változásokra vonatkozó kérdésre Zelenszkij szóvivője úgy válaszolt, hogy Ukrajnának jelenleg baráti a kapcsolata az európai országok többségével, ha változás lesz, az csakis a jó irányba történik.