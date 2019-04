Kedd este Zoran Mikes edző Annemarie Gödri-Părăut, Kristina Higginst, Jovana Pašićot, Demeter Nórát és Marina Solopovát küldte pályára az Aradi ICIM ellen, ahol Bartók Rita, Fodor Márta, Chelsey Lee, Brankica Hadžović és Miljana Dzombeta volt a kezdő a két csapat idei hetedik összecsapásán. Feldobás után a vendégek támadhattak elsőnek, ám kimaradt ziccerük után Gödri-Părău volt eredményes (2–0). Innen percekig fej-fej mellett haladt a két csapat, ám Pašić két egymás utáni kosarának köszönhetően a Sepsi-SIC már 9–4-re vezetett. A zöld-fehérek triplájára Fodor válaszolt egy hárompontossal, amit Higgins duplája követett, és az 5. percben 11–7 volt a mérkőzés állása.

A 9. percben 10 pontos volt a bajnoki címvédő sepsiszentgyörgyi csapat előnye (19–9), amit Anamaria Ciotir triplája apasztott egy picit (19–12). A válasz Solopovától érkezett, aki távolról és büntetőből zörgette meg a hálót (24–12), az első negyed utolsó pontját pedig Hadžović szerezte (24–13). A második játékrészt Pašić második hárompontosa nyitotta meg, a folytatásban pedig Angelika Slamová és Anca Șipoș is bekapcsolódott a pontgyártásba (31–13). Ebben a negyedben négypercnyi játék után voltak csak eredményesek az aradiak (31–15), ami után Zoran Mikes időt kért. A szünet nem tett jót a szentgyörgyi lányoknak, akiknek teljesítménye visszaesett, és az ICIM egy 9–2-es rohammal felzárkózott kilenc pontra (33–24). Újabb zöld-fehér time out után sebességet váltott a SIC, és ismét növekedni kezdett a két csapat közötti különbség. Az első félidő 42–27-es állásnál ért véget, és a házigazdák egyre közelebb voltak ahhoz, hogy megnyerjék a két csapat közötti huszonnegyedik találkozót is.

A nagyszünetben Zoran Mikes felrázta csapatát: Gördi-Părău dupláját Kristina Topuzović triplája követte, és a 22. percben már 20 pontosra dagadt a Sepsi-SIC előnye. A harmadik negyed felénél 51–29-es állás volt olvasható a Sepsi Aréna eredményjelző tábláin, és Bogdan Bulj, az ICIM edzője időkéréssel próbálta megtörni a hazaiak lendületét. Ez részben sikerült is, hiszen Denisa Ardelean és Lee 9 pontot dobált össze a Maros-partiaknak (56–38). A szentgyörgyiek újabb játékba lendülését Higgins két kosara hozta meg, majd magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a mieink, és harmincpercnyi küzdelem után 65–38 volt lányaink javára. Az utolsó játékrész első kosarát Slamová szerezte betörésből, majd a vele szemben elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt is értékesítette (68–38). Ekkor már 30 ponttal vezetett a Sepsi-SIC. A következő percek azonban az Aradról szóltak: előbb Destiny Williams, majd Lee, Fodor, Ardelean, Hadžović, majd újból Fodor pontozott, és a SIC már csak 18 ponttal vezetett (71–53). A vendégek jó sorozatát Higgins duplája állította meg, Pašić tripláját pedig aradi időkérés követte (76–53). Ez után is a háromszékiek irányították a küzdelmet, akik a véghajrában jól védekeztek, és simán hozták az elődöntő első párharcát (91–64).

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Higgins lett, aki 18 ponttal zárt, és 11 lepattanójának köszönhetően ismét összehozott egy dupla duplát. A meccs legjobbja azonban Solopova volt, hiszen neve mellé 13 leszedett labdát, 10 gólpasszt és 10 pontot, azaz egy tripla duplát jegyezhettünk fel. A túloldalon Lee jeleskedett, miután 16 pontot dobált össze csapatának. Az Aradi ICIM együttesénél kezdőként lépett pályára a kézdivásárhelyi Bartók Rita, aki több mint 7 percet töltött a pályán, ám sajnos nem tudott kosarat szerezni.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, elődöntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Aradi ICIM 91–64 (24–13, 18–14, 23–11, 26–26) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Több mint 850 néző. Vezette: Alexandra Stan, Sorin Drugău, Tiberiu Șerbulea. Sepsi-SIC: Pašić 15/9, Demeter 4, Solopova 10/3, Gödri-Părău 10, Higgins 18–Mîrne-Nagy, Șipoș 9/3, Topuzović 9/3, Slamová 16/6, Kovács. Edző: Zoran Mikes. Aradi ICIM: Bartók, Fodor 11/9, Dzometa 6, Lee 16, Hadžović 3–Rotariu, Mercea 2, Glisici, Ardelean 10/6, Ciotir 5/3, Williams 11. Edző: Bogdan Bulj.

Az elődöntők első játéknapjának másik mérkőzésén a Szatmárnémeti VSK hazai környezetben lépett pályára, és különösebb megerőltetés nélkül 77–59 arányban diadalmaskodott a Brassói Olimpia együttese fölött. Az egyik fél három győzelméig tartó párharcok következő összecsapásait csütörtökön (április 25.) rendezik meg. A szatmári mérkőzés 18, míg a szentgyörgyi 19 órakor rajtol.