Csűr és istálló égett Olaszteleken

Súlyos károkat okozott szerdán a tűz egy olaszteleki gazdaságban. A lángok több háziállatot is elpusztítottak.

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint a tűzoltókat reggel értesítették, hogy a településen egy csűr kigyulladt. A négy oltójárművel (kettő a bardóci és a baróti önkéntes alakulatoktól, kettő Sepsiszentgyörgyről) felvonuló lánglovagok érkezéséig a csűrhöz tartozó istálló és ól teteje is kigyulladt, és fennállt a veszély, hogy a lakóházra és más, a közelben lévő melléképületekre is átterjednek a lángok. A tűzoltók négy óra után oltották el véglegesen a tüzet. Tizennyolc tehenet és tíz borjút sikerült kimenteni, viszont három disznó, egy borjú, egy kutya, 12 tyúk, valamint tíz más szárnyas a tűz áldozata lett. A csűr és szín teteje több mint kétszáz négyzetméteren elégett, illetve az épületekben tárolt húsz tonna széna, közel hat tonna kukorica, egy traktor és más eszközök is megsemmisültek. A hatóság szerint a tűz oka rövidzárlat volt. (ndi)