K Libris, az új könyvesbolt

A könyvesbolt működtetői bevallásuk szerint „mindketten jövevények a városban”, Kovács Attila csíkszeredai, párja, Székely Andrea pedig marosludasi származású. A megnyitón Kovács Attila elmondta, elsősorban az a cél vezérelte őket a bolt létrehozásában, hogy tegyenek valami hasznosat a közösségért. Rámutatott, mindenekelőtt arra törekednek, hogy megkedveltessék az olvasást a fiatalokkal, mely egészen másképp mozgatja a fantáziát, mint a rengeteg képi információ, amellyel találkoznak, ezért elsősorban a családi, nevelési könyvekre fordítanak nagyobb hangsúlyt. Másrészt azt is fontosnak tartják, hogy a felnőttek, idősek is megtalálják polcaikon azokat a kiadványokat, melyek a különböző élethelyzetekben válaszokat kínálhatnak számukra. Az üzletvezető hangsúlyozta, mindketten sokat köszönhetnek a könyveknek, és ezt az élményt másokkal is szeretnék megosztani.

Felesége hozzátette, a családi, nevelési témák mellett más téren is igyekeznek kielégíteni az olvasói igényeket: szépirodalmat, történelmet, útikönyveket, gasztronómiát, ezotériát is bő választékban ajánlanak a könyvbarátoknak, ezenkívül román nyelvű kiadványok széles választéka is várja az érdeklődőket. Mint mondta, a továbbiakban az igényeknek megfelelően szeretnék gazdagítani a kínálatot, ezért bárki bizalommal fordulhat hozzájuk, mert a polcokon látható könyveken túl másokat is tudnak ajánlani, hozatni, ha szükséges.

Kovács Attila lapunknak elmondta, bár nincs tapasztalatuk a szakmában, reménykednek, hogy minden jól alakul, mert fontosnak érzik az ügyet, amit képviselnek. Hozzátette: a konkurencia motiválni is tudja az embert, és egy japán bölcselettel együtt ők is azt vallják, hogy a szorgalmasok közt nincs szegény. Közel tucatnyi magyar és román kiadóval dolgoznak együtt, és mindent megtesznek, ami csak módjukban áll, hogy könyvesboltjuk hosszú életű legyen. „A többit majd eldönti a Jóisten” – tette hozzá.