Népes család – a Yongnuo vakurendszer /X/

Az adott márka termékcsaládja is olyan széleskörű lehet, hogy a bőségből nem könnyű a választás. A következőkben a Yongnuo vakurendszeréről próbálunk képet adni. A kínai vakucsalád az utóbbi évek alatt számos új taggal bővült. A vakuknál három típussal találkozhatunk: manuális rendszerrel, Yongnuo TTL és Canon RT TTL rendszerrel.

Manuális rendszer

A Yongnuo jelenlegi manuális rendszere négy rendszervakuból és három rádiós kioldóból áll. A Yongnuo 560 IV(AA) a gyártó legkorábbi eleme a jelenlegi kínálatból, egyszerre rádiós kioldó és vaku. Az YN660, az utód már más kezelőfelülettel rendelkezik, és több vakucsoportot képes kezelni.

A sorban következő YN860Li már lítium-ionos akkuval rendelkezik, de tudásban kevéssé, inkább apró részletekben tér el a következő vakutól, az YN 720 Li-ion-tól. A három manuális rádiókioldóból a legkönnyebben kezelhető az RF-603 II, ami jeladóként és vevőként is működik, illetve vaku- és kamera kioldó is egyben.

TTL és RT

TTL rendszerben kétfélét gyárt a Yongnuo. Az önálló fejlesztésű 622-es rendszer és a Canon RT ihlette Yongnuo RT rendszer egymástól külön életet él. Az utóbbi használható a Canon RT rádiós rendszerével. A 622-es TTL vakui beépített rádiós vezérlővel vannak ellátva. Az YN 968N típusjelű eszköz, az egyik speciális TTL vaku, a termékpaletta legnagyobb teljesítményű tagja hátra dönthető fejjel, beépített, erős LED segédfénnyel.

Az YN 685 vakuból Canon és Nikon változat is készült. A 622-es rendszerhez kétféle rádiós kioldó is választható. Az Yongnuo RT TTL vakuk megegyeznek a Canon ugyanilyen rendszerével, amivel össze is illik, és tudásban is megegyezik vele. Érdemes figyelni arra, hogy az RT vakuk és kioldók nem kompatibilisek a Yongnou többi rendszerével. Az RT rendszerhez is kétféle rádiós kioldóból választhatunk.

Rádióvezérlés nélküli TTL vakuk

Ezek a vakuk a gyártó olcsó és egyszerű termékei. Ajánlottak, ha a felhasználó csak a fényképezőgépen akarja használni a vakut, és nincs szüksége rádiós irányításra. Az 568-as modell már a harmadik generációnál tart, az 585EX P-TTL az egyetlen Pentax kompatibilis vaku a Yongnounál. A termékpaletta tehát elég sokrétű, és ráadásul a háromfajta vezérlés nem kompatibilis egymással, ezért érdemes tájékozódni Yongnou vaku vásárlása előtt. (X)