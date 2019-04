Szent György lovag legyőzte a sárkányt

Bár minden jel arra mutatott, hogy szomorú véget ér a sárkányos történet, végül is fényes örömünnep kerekedett szerda délután Sepsiszentgyörgyön: mielőtt több ezer városlakó előtt átadták volna a szüzet a sárkánynak, váratlanul megjelent a főtéren Szent György lovag, és fényes győzelmet aratott a bestia felett.

Utolsó üzenetéhez hűen a városunkat több hete terrorizáló fenevad szerda délután a Mikes Kelemen Líceumtól indult a főtérre, ahol reményei szerint végre megkapta volna a vágyva vágyott szüzet. Útközben egyre több kíváncsiskodó csatlakozott hozzá, fiatalok és idősek egyaránt, aggódva a város sorsáért, de talán a szüzekért is, akik ritka nemes szívről tettek bizonyságot, amikor önként jelentkeztek, hogy szüzességük és talán életük árán is megmentsék városukat. Mint kiderült ugyanis, három szűz is jelentkezett a felhívásra, akik közül a város női tanácsa választotta ki a sárkány számára legmegfelelőbbet. Amint a női társadalom egyik szóvivője, Péter Orsolya lapunknak elmondta, egy ősi múltban gyökerező táncos-énekes rituális szertartás során dőlt el a kiválasztott személye, akit azután leányságától elbúcsúztattak, megáldottak, mint amikor a menyasszonyt előkészítik az esküvőre.

A további eseményeket már mindenki láthatta, aki ott volt a főtéren.

A hatalmas tömeg által kísért sárkány megérkezett a prefektúra előtti sárkánydomb helyére, ahol egyre türelmetlenebbül várta áldozatát.

A torkából áradó füst szagát az egész főtéren érezni lehetett, iszonyú morgása pedig a szerkesztőségünkig is elhallatszott, de még ennél is hangosabb volt a szüzet kísérő asszonyok siratóéneke. A menyasszonyi ruhába öltöztetett, lefátyolozott arcú szűz leány egy emelvényen közeledett, amelyet négy férfi cipelt a vállán, előtte a Háromszék Táncegyüttes legényei „vágták az utat” a tömegben. A sárkánydombra letették a lányt, a fenevad közeledni kezdett felé, azonban ekkor váratlanul megjelent Szent György lovag apródjával együtt, és megtámadta a sárkányt.

Hatalmas küzdelem kezdődött, a sárkány üvöltött és tüzet okádott, a gyermekek visítottak, a rémült városlakók hátán a hideg futkosott. Szent György lovag pedig derekasan küzdött a félelmetes bestiával. Miután többször körbelovagolta és tucatnyi nyílvesszőt eresztett belé, a sárkány kiharapta kezéből az íját, így karddal harcolt vele a továbbiakban, végül pedig felállva lova hátára, egy jól irányzott mozdulattal a lándzsájával sikerült halálra döfnie a fenevadat.

A lovag ezután győzelme jeléül a földbe szúrta zászlaját, egy kecses mozdulattal köszöntötte a kiszabadított szűz leányt, majd köszönetet sem várva, ellovagolt a tömeg éljenzése, tapsolása közepette. Egyesek szerint Pászka Lehel volt a város megmentője, mert ő az egyetlen ilyen tehetséges lovas a környéken, de a szemtanúk közül többen is egyértelműen kijelentették, hogy maga Szent György lovag jelent meg, hogy újra megvédje városunkat a sárkánytól.

Végre megmenekült Sepsiszentgyörgy, a város környékén ólálkodó fenevad pedig elnyerte méltó büntetését, akárcsak a mesében. A főtéren összegyűlt megkönnyebbült városlakók a boldogságtól dalra fakadtak, és a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt énekelték, majd gyermekeikkel fényképezkedtek a bestia hullája mellett. A sárkány nincs többé, a fényes diadal nyomán örömmel kezdődhet a városünnep.