A magyar színeket hét női és hat férfi játékos képviseli, közülük tízen jutottak egyesben a 128 asztaliteniszezőt számláló főtáblára. A nőknél a selejtezőcsoportból mindhárom magyar versenyző, Bálint Bernadett, Fehér Orsolya és Hartbrich Leonie is a főtáblán folytatta. A sepsiszentgyörgyi sportolót a 46. csoportba sorsolták, egy üzbég és egy svájci versenyzővel. Bálint szettveszteség nélkül diadalmaskodott Rozalina Khadjieva és Celine Reust felett, így csoportelsőként jutott tovább, majd a főtáblán a világranglista 27. Jie Li ellen ragadott ütőt. A 35 éves holland asztaliteniszező a papírformát igazolva négy játszmában legyőzte a háromszéki versenyzőt, aki a vereség ellenére remekül helytállt.

A nőknél a Bálint Bernadett–Nagyváradi Mercédesz párosra nagy kihívás várt a selejtezőben, hiszen a szingapúri Rui Xuan Goi–Xin Ru Wong egységgel néztek szembe, így nem feltétlenül a magyar kettős számított a favoritnak. Azonban így is megvolt az esély a bravúrra, viszont az ötödik szettben a mérkőzéslabda ellenére sem sikerült nyerniük.

A vegyes párosok versenyében a Majoros Bence–Bálint Bernadett kettős a selejtező első fordulójában egy bosnyák duót győzött le, majd a második körben negyedóra alatt múlt felül egy algériai együttest, ezzel pedig főtáblára jutott. A vegyes párosok főtáblás küzdelmeiben három magyar duó is érintett volt, az eleve a legjobb 64 között rajtoló Szudi Ádám–Pergel Szandra és Ecseki Nándor–Madarász Dóra kettőshöz csatlakozott a Majoros–Bálint egység. Utóbbi kettősnek a 32 közé jutásért a szerb Aleksandar Karakašević–Izabela Lupulesku kettős jutott ellenfélül. A szerbek jobban kezdtek, majd a magyarok is felvették a ritmust, végül pedig hétszettes mérkőzésen arattak bravúros győzelmet. A folytatásban a Majoros–Bálint duó egy esélyesebb hongkongi kettőstől szenvedett vereséget a nyolcaddöntőbe jutásért. A nyolcadik helyen kiemelt hongkongi Kwan Kit Ho–Ho Ching Lee kettőssel szemben bravúr kellett volna a továbbjutáshoz, azonban ez most elmaradt.

„Eddigi karrierem egyik legjobb versenye volt, és hatalmas öröm számomra, hogy magyar színekben szerepelhettem a világbajnokságon. A hazai közönség fantasztikus volt, nagyon nagy pluszt adtak a mérkőzéseken, ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a helyszínen támogatott, és azoknak is, akik lélekben voltak velem. Egyéniben a célom a főtáblára jutás volt, amit sikerült megvalósítanom, hiszen a két csoportmérkőzésemet megnyertem. A főtáblán már a világ egyik legjobb védőjével küzdöttem meg, viszont két szettben is vezettem, ám az előnyt egyszer sem tudtam a javamra fordítani. Párosban meccslabdánk volt a szingapúri kettős ellen, viszont nem tudtuk behúzni, mert nagyon sok hibát vétettünk, így nem jutottunk főtáblára. Vegyes párosban szép bravúrt vittünk véghez, két viszonylag sima győzelem után feljutottunk a főtáblára. Jobbnak bizonyultunk egy nagyon jó szerb párosnál, ahol a világklasszis Aleksandar Karakašević is a kettős tagja volt, majd a 16 közé jutásért egy erősebb hongkongi duótól kikaptunk. Majoros Bencével ez volt az első alkalom, amikor együtt játszottunk. Végig nagyon jól éreztem magam, jól ment a játék és a visszajelzések is azt igazolják, jó úton haladok” – nyilatkozta lapunknak Bálint Bernadett, aki a folytatásban Szerbiában és Szlovéniában Challenge-versenyen ragad ütőt.

Eredmények: * egyes: Bálint Bernadett–Rozalina Khadjieva (Üzbegisztán) 4–0, Bálint Bernadett–Celine Reust (Svájc) 4–0, Bálint Bernadett–Jie Li (Hollandia) 0–4 * női páros: Rui Xuan Goi, Xin Ru Wong (Szingapúr)–Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz 3–2 * vegyes páros: Majoros Bence, Bálint Bernadett–Luka Matković, Belma Bušatlić (Bosznia-Hercegovina) 3–1, Majoros Bence, Bálint Bernadett–Sami Kherouf, Lynda Loghraibi (Algéria) 3–0, Aleksandar Karakašević, Izabela Lupulesku (Szerbia)–Majoros Bence, Bálint Bernadett 3–4, Majoros Bence, Bálint Bernadett–Kwan Kit Ho, Ho Ching Lee (Hongkong) 1–4.