Az AP amerikai hírügynökségnek a neve elhallgatását kérő bennfentes árulta el a férfiversenyeket szervező ATP döntését, melyet a szervezet várhatóan később jelent majd be hivatalosan. A 2021-et követő ötéves ciklusra Torino mellett a jelenlegi rendező London, valamint Manchester, Szingapúr és Tokió adott be pályázatot. A világbajnokságot, amelyen a világranglista első nyolc egyéni játékosa és a nyolc legjobb páros vesz részt, 2009 óta a londoni O2 Arénában rendezik. Korábban nyolc város – Tokió, New York, Frankfurt, Hannover, Lissza­bon, Sydney, Houston és Sanghaj – is helyszíne volt a viadalnak. A tavalyi 8,5 millió dollár összdíjazású világbajnokságot a német Alexander Zverev nyerte meg.