A hulladékgazdálkodással foglalkozó kézdivásárhelyi Gosp-Com Kft. tavaly jó évet zárt, de idén jelentősen nagyobb összeget kell fizetnie a lécfalvi tározóban lerakott szemétmennyiség után – számolt be Zonda Balázs közgazdász, a cég igazgatója. Az eltérés számottevő, hiszen a tavalyi 77 lejhez képest idén 112 lejt tesz ki az egy tonna hulladék tárolása után fizetendő összeg.

A cég vezetője arról is beszámolt, hogy idén folytatni kívánják a magánházaknál a szemeteskukák ki­cserélését és a szeméttároló szigetek bekerítését, ugyanakkor több erőgépet vásárolnának. Tavaly Esztelneken cserélték ki a kukákat, idén Csernátonon a sor. Közbeszerzéssel idén utcaseprő gépet, új kukás autót és használt markológépet vásárolnak, csak az utcaseprő gép áfa nélkül 780 ezer lejbe kerül. A gépparkot tavaly két kis méretű, az utcák hótalanítására használt géppel bővítették, és idén még egyet vásárolnak.

Az igazgató elmondása szerint a cég továbbra is nagy hangsúlyt kíván fektetni a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére, mert ezáltal szinten lehet tartani a lerakási költségeket. Ez elsősorban EU-s irányelvek miatt emelkedik. Az előírás szerint most negyven százalék az elvárt cél, márciusban Kézdivásárhelyen 33,99 százalékot tett ki a begyűjtött mennyiségből az újrahasznosítható vagy komposztálható hulladék. Idén 5,5 tonna elektromos hulladékot gyűjtöttek be a lakosságtól.

A cégvezető szerint egyre pozitívabban viszonyul a lakosság a szelektív hulladékgyűjtéshez, és azon vannak, hogy a környezetkímélő tevékenységet tovább népszerűsítsék, hiszen nemcsak a természetet óvjuk ezáltal, hanem a pénztárcánk is megérzi, ha az újrahasznosítható hulladékot is a vegyesbe tesszük. A cégvezető reméli, az év végéig sikerül elérni a 40 százalékot, hogy ne kelljen a lerakási díj további drágulásával számolni. Azt is megtudtuk, hogy Kézdivásárhelyen a 44 szeméttároló szigetből jelenleg 22 van bekerítve, és idén igyekeznek minél többet korszerűsíteni. Erre legközelebb az Ojtoz utcában kerül sor, miután a tömbházak közötti új parkoló elkészül.