Több mint 110 ezer zarándok regisztrált Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére, nagy részük Romániából érkezik, de Magyarországról és a Kárpát-medence más országaiból is jönnek majd vendégek – közölték tegnap a szervezők. A pápai misén regisztrálás nélkül is részt lehet venni, csak a biztonsági övezetbe nem léphetnek be azok, akik nem jelentkeztek hétfőig.

A gyulafehérvári érsekség által a pápalátogatásra létrehozott pontifex.ro oldal szerint április 22-én járt le a regisztrálás határideje, addig több mint 110 ezren jelezték szándékukat, hogy részt akarnak venni a pápa által bemutatott misén az úgynevezett biztonsági területen, ahova csak a szervezők által küldött ingyenes belépőjeggyel lehet bejutni. A regisztrációs kérelmek feldolgozása folyamatban van, még körülbelül másfél hétig tart.

A legtöbben, több mint 75 ezren csoporttal érkeznek, az egyénileg, illetve családosan regisztrálók száma mintegy 34 600 fő. A jelentkezők közt van 362 pap, diakónus és kispap, 161 szerzetesnő és szerzetes, továbbá 95 beteg, mozgáskorlátozott. A zarándokok jelentős része, csaknem 84 ezer fő romániai, köztük mintegy 1300 csángó. Több mint 25 ezren Magyarországról érkeznek, de lesznek zarándokok Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról is. Részvételi szándékot jeleztek nagyon távoli országokból is, így példá­ul regisztráltak Pakisztánból, Ruandából, Dél-Afrikából, Auszt­ráliából, Izraelből, Kanadából és Namíbiából is.

Oláh Zoltán kanonok arra buzdította a nem regisztrált híveket, hogy jöjjenek ők is a csíksomlyói hegynyeregbe, hiszen a biztonsági övezeten kívül is lesz hely, ahonnan követni lehet a szentmisét.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, hogy a székely megyék összefogásának köszönhetően 4,3 méter magas és 8 méter széles székely kaput állítanak fel a csíksomlyói hegynyeregben, a pápai szentmise helyszínén. Ezt a kaput a Vámszer Géza Művészeti Népiskola oktatói és diákjai fogják elkészíteni. A szentmisét követően a nyeregben egy Márton Áron püspök munkásságáról szóló zeneművet ad elő a Mustármag Énekegyüttes, ez az előadás zárja az ünnepi programot.

A pápalátogatás programja

Közzétette tegnap a Vatikán Ferenc pápa romániai látogatásának részletes programját, amely szerint a katolikus egyházfő által pontifikált szentmise június 1-jén 11 óra 30 perckor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben az addigra felújított és kibővített Hármashalom-oltárnál.

A Szentszék sajtóirodája szerint a pápa május 31-én érkezik Romániába. Aznap délben a Cotroceni-palotában, a román elnöki hivatalban fogadja őt Klaus Iohannis államfő; ugyanott találkozik Viorica Dăncilă miniszterelnökkel, illetve a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Délután a pápa zárt ajtók mögött találkozik Dániel ortodox pátriárkával, majd beszédet mond a román ortodox egyház állandó zsinata előtt. Ferenc pápa és Dániel pátriárka közös imán vesz részt a Nemzeti Megváltás katedrálisában, majd a pápa szentmisét mutat be a bukaresti Szent József római katolikus székesegyházban.

Június 1-jén, szombaton a pápa fél 10-kor indul Bukarestből Bákóba, ahonnan helikopterrel szállítják Csíksomlyóra. A korábbi közléssel ellentétben a helikopter nem a csíkszeredai stadionban fog leszállni, hanem a hegyimentők légi bázisán. Csíksomlyóról a pápa 16.10-kor indul tovább helikopteren Jászvásárra, ahol meglátogatja a helyi római katolikus székesegyházat, majd az ottani kultúrpalota előtti téren mond beszédet.

Június 2-án, vasárnap a pápa Balázsfalván a 11 órakor kezdődő liturgia keretében avatja boldoggá a hét román görögkatolikus vértanú püspököt, délután a helyi roma közösséggel találkozik, majd Nagyszebenből indul vissza Rómába.