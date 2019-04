A skót miniszterelnök újabb függetlenségi népszavazást tartana

Előző írásunk

Több mint 110 ezer zarándok regisztrált Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére, nagy részük Romániából érkezik, de Magyarországról és a Kárpát-medence más országaiból is jönnek majd vendégek – közölték tegnap a szervezők. A pápai misén regisztrálás nélkül is részt lehet venni, csak a biztonsági övezetbe nem léphetnek be azok, akik nem jelentkeztek hétfőig.