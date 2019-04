Az RMDSZ levélben kéri Viorica Dăncilă miniszterelnököt, hogy a kormány kezdeményezze kétmilliárd euró átcsoportosítását a Nagy Infrastruktúra Operatív Programból (POIM) a Regionális Operatív Programhoz (POR). Így Románia minden megyéje átlagosan ötvenmillió euróhoz jutna már előkészített projektjeinek finanszírozására és befejezésére, a helyi közösségek életminőségének javítására.

Kelemen Hunor úgy véli: az Európai Bizottság ezt a kérést bizonyosan jóváhagyja egy jól megalapozott és megindokolt kérvény benyújtása esetén, tekintettel arra, hogy a regionális projektek szintjén a forrásigény lényegesen meghaladja a rendelkezésre álló keretet, míg az infrastrukturális beruházásokra elkülönített összegeket Románia már nem lesz képes felhasználni a költségvetési ciklusból hátralévő másfél évben.

Az RMDSZ európai parlamenti (EP-) jelöltlistáját vezető Winkler Gyula EP-képviselő az aradi sajtótájékoztatón kifejtette: Románia az előző – 2007–2013-as – többéves pénzügyi keretből is elvesztett több mint kétmilliárd eurót a kohéziós alapokból, és most is az a veszély fenyegeti, hogy autópályái papíron maradnak, és nem tudja felhasználni az uniós források jelentős részét, ha nem sikerül elérnie azok átcsoportosítását életképes közösségi projektekre. Winkler Gyula rámutatott: az RMDSZ európai témákkal, konkrét tervekkel és jövőképpel szólítja meg a választókat az EP-választási kampányban. Célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a decentralizáció és a bürokrácia visszaszorítása, hiszen a nehézkes ügyintézés mindenütt gátolja a fejlődést. Megjegyezte: Románia maradt az unió utolsó olyan országa, ahol még mindig bélyegzőt használnak, és ironikusan azt javasolta: állítsanak szobrot a bélyegzőnek a kormány előtti téren, hogy nap mint nap a romániai bürokráciára emlékeztesse a döntéshozókat.

Az RMDSZ elnöke és európai parlamenti képviselőjelöltjei tegnap délután lakossági fórumon és az aradi vértanúk emléke előtt tisztelgő – a 20. század elején elbontott, majd a magyar–román megbékélés jelképeként ismét köztérre helyezett – Szabadság-szobor „kiszabadulásának” 15. évfordulójára rendezett ünnepségen is részt vettek Aradon.