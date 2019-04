A második és a harmadik helyre szintén jelentős magyar közösségnek otthont adó megye, Szatmár és Hargita került, előbbi 1150-es, utóbbi 1167-es bűnelkövetési mutatóval. Mindhárom megyében magas a falusi lakosság aránya. Az ellenkező oldalon a főváros és környéke áll 2599 bűnesettel, következik Vaslui 2496, illetve Fehér megye 2218 törvényszegéssel. A kihágások nem szerepelnek ezen a listán, és azok az ügyek sem, amelyekről a hatóságok nem tudnak vagy amelyekben nem nyomoznak. Az országos átlag 1711 bűncselekmény 100 ezer lakosra vetítve, amivel Románia az Európai Unió bűnözés által legkevésbé sújtott tagországai közé tartozik, még Magyarországnál is jobban áll. Ennek a magyarázata részben az lehet, hogy idehaza a hatóságok felületesebbek, sok esetben nem indítanak nyomozást, megpróbálják lebeszélni a panaszost a feljelentésről, ami Nyugaton minden bizonnyal nem jellemző. (Maszol)

MÉG TART AZ INFLUENZAIDÉNY. Ezen a télen 197 személy vesztette életét influenza miatt, a legutóbbi áldozat egy Krassó-Szörény megyei 79 éves nő, akit A típusú influenzával diag­nosztizáltak, más betegségekben is szenvedett, és nem volt beoltva influenza ellen – közölte kedden az Országos Közegészségügyi Intézet Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Központja. (Ager­pres)

EGY LEJ ERKÖLCSI KÁRTÉRÍTÉST. Románia pár nap múlva nyugdíjba vonuló főügyésze, Augustin Lazăr egy lej erkölcsi kártérítést követel az igazságügyi minisztériumtól, emellett pedig szeretné, hogy a szaktárca közleményben kérjen bocsánatot a legfőbb ügyészi tevékenységét kiértékelő jelentésben foglaltak miatt. A gyulafehérvári ítélőtáblán kedden tartottak tárgyalást abban a perben, amelyet Augustin Lazăr tavaly novemberben indított az igazságügyi minisztérium ellen, a tisztségéből való menesztést célzó eljárás felfüggesztését követelve. A keddi tárgyaláson Lazăr ügyvédje közölte: mivel védence április 27-én nyugdíjba megy, eredeti követelése okafogyottá vált, ezért az eljáráshoz fűződő érdek hiányának megállapítására irányuló kérelmet nyújtottak be. Mivel azonban úgy vélik, hogy az igazságügyi miniszter által készített jelentés nem fedi a valóságot, Lazăr szakmai hírnevének helyreállítása érdekében benyújtottak egy megsemmisítési keresetet is, és azt kérik az ítélőtáblától, kötelezze a tárcát, hogy hivatalos honlapján, közleményben kérjen bocsánatot a jelentésben foglaltak miatt. Emellett egy lej kártérítést is követelnek a minisztériumtól. (Agerpres)