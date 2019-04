Hadnagy Attila a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója

Diószegi László, a Sepsi OSK labdarúgóklub tulajdonosa ma rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a háromszéki csapat új ügyvezető igazgatója Hadnagy Attila. A 38 éves labdarúgó teljes körű döntési joggal rendelkezik, minden klubot érintő témában döntő szava lesz. A klubtulajdonos elmondta, egy igazi fociember került a klub élére, aki ért a labdarúgáshoz, a tapasztalt labdarúgó pedig hozzátette, ambíciójával tovább szeretné folytatni a sporttörténelmet a vezetőség többi tagjának segítségével. A közeljövőben szeretnének klubfilozófiát kialakítani, amire eddig az elmúlt években nem volt idő, hiszen minden gyorsan történt, és továbbra is kiemelt figyelmet szentelnek az utánpótlásnak, szeretnék, ha tíz éven belül 3–5 helyi nevelésű labdarúgó játszana a felnőtt csapatban.

A tisztséget az utóbbi évben Csinta Samu töltötte be, akivel – Diószegi László szerint személyes okok miatt – szerződést bontottak, helyét a sepsiszentgyörgyi labdarúgó-legenda, Hadnagy Attila veszi át, szerződése pedig meghatározatlan időre szól. Hadnagy Attila nevét mindenki ismeri az erdélyi és a romániai labdarúgás-kedvelők körében, hiszen a 38 éves csatár az elmúlt években letette névjegyét az élvonalban. Tizenegy éve mutatkozott be az első osztályban, három csapatban játszott, 219 meccsen lépett pályára, és 41 gólt szerzett.

„Mától Hadnagy Attila a Sepsi OSK új ügyvezető igazgatója. Egy emblematikus játékos Sepsiszentgyörgy számára, remélem, amit a pályán megvalósított, azt a klub élén is véghezviszi. Esélye van bizonyítani vezetői rátermettségét becsületességével, hozzáállásával és tapasztalatával, és bízunk benne, hogy az együttműködés gyümölcsöző lesz. Kis klub vagyunk, ám reménykedünk abban, hogy a következő években is az élvonal meghatározó csapata lehetünk. Hatalmas eredmény, hogy a Sepsi OSK a felsőházi rájátszásba jutott, nagyon büszke vagyok erre a teljesítményre, és köszönöm Csinta Samu klubért tett munkáját, hogy együtt nagyszerű eredményeket értünk el. Bízom benne, Hadnagy Attila hozzájárulásával jövőben is sikerül ismét a legjobb hat csapat közé jutnunk” – mondta a klubtulajdonos.

Hadnagy Attila 2016-ban Sepsiszentgyörgyre igazolt, oroszlánrészt vállalt a Sepsi OSK első osztályba jutásában, igazi példakép volt az utánpótlás számára. Ebben az idényben kevés játéklehetőséget kapott, viszont a mellőzöttsége ellenére a legtapasztaltabb játékosként odaadással, alázattal és munkabírással motiválta csapattársait. Márciusban exkluzív interjút készítettünk a székely labdarúgóval, aki bejelentette: az idény végén visszavonul, mert úgy döntött, szülővárosa játékosaként akasztaná szögre a cipőt.

„Engem is meglepetésként ért, amikor Diószegi László felkeresett az állásajánlattal. Megtisztelve érzem magam és nagyon boldog vagyok, hogy nemcsak a pályán segíthettem a klubnak csapatkapitányként, hanem vezetőként is minden tőlem telhetőt megtehetek a csapat fejlődése érdekében. Hatalmas kihívás nekem, hogy a klub ügyvezető igazgatója lehetek, a személyiségemmel, a komolyságommal és a tapasztalatommal szeretnék hozzájárulni a klub fejlődéséhez” – fogalmazott Hadnagy Attila.

Diószegi László a csapat teljesítményét érintő újságírói kérdésre válaszolva elmondta, mindig a jobb eredményre törekednek, és tisztában van vele, hogy néhány szurkoló a közösségi médiában ellenségesen lépett fel a csapattal szemben a kifogásolható eredmények miatt. A klubtulajdonos hozzátette, azzal, hogy playoffba jutottak, úgy néz ki, elfogyott a benzin is, viszont jövőben is a felsőházi rájátszásba jutás a céljuk. Eugen Neagoe továbbra is a vezetőedző, egy és fél évre szóló szerződése van, és bíznak benne, hogy együtt továbbra is sporttörténelmet írnak. Diószegi megemlítette, minden mérkőzést hasonló komolysággal kezelnek, az ellenféltől függetlenül egy győztes mérkőzésre a játékosok fejenként 900 euró prémiumot kapnak. Az utánpótlásra továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak, jelenleg 30 csapat részvételével zajlik a Szentgyörgy Kupa labdarúgó-torna.