„Egy olyan korban, amikor a fiatalok nagyon könnyen mondanak nemet egymásra, Önök bebizonyították azt, hogy jövőt csak igenekre lehet építeni. Nagyon fontos, hogy a mai fiatalok lássák és érezzék: a gondok, a bajok nem elegek ahhoz, hogy egy család szétszakadjon” – hangsúlyozta köszöntőjében Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette, a családoknak a nehézségek dacára is meg kell maradniuk, hiszen a problémákat is sokkal könnyebb legyőzni közösen, egymás kezét fogva. Felidézte, a most köszöntött párok közt – 23 arany-, illetve 8 gyémántlakodalmas – akadnak olyanok is, akikkel tíz éve, ugyanebből az alkalomból már találkozott a városünnep keretében, sőt, olyan idős párról is tud a hivatal, akik immár 75 éve házasok.

Péter Albert és felesége egyike azon pároknak, akik immár másodszor vettek részt a városnapi rendezvényen, ezúttal házasságkötésük hatvanadik évfordulóját ünnepelve. Az együtt töltött évek kapcsán Péter Éva lapunknak azt mondta, hálás a sorsnak, hogy ezt az évfordulót megérhették, hogy közösen ünnepelhetnek, s hogy egészségük „még kitart”, s örülhetnek két lányuknak, négy unokájuknak. Megismerkedésük pillanata ma is elevenen él bennük, érdeklődésünkre mosolyogva idézték fel Szamosújváron kezdődő közös életük kezdeteit.

Zelenák József evangélikus püspökhelyettes beszédében emberfelettinek nevezte azt a kapcsolatot, mely az ünneplőket összeköti, „ti tudjátok a legjobban, hogy sok mindenen átsegített benneteket” – fogalmazott. Rámutatott, szerte a világban egyre ritkábban látni olyan párokat, akik egymás mellett öregszenek meg, viszont egyre gyakoribb, hogy a fiatalok össze sem házasodnak, mert „nem tartják fontosnak Isten áldását ezen a gyönyörű úton”. Kiemelte, „a két embert összekötő erő adatik számunkra, valahonnan felülről, Istentől érkezik, nekünk viszont az a küldetésünk a házasságban, hogy ezt az ajándékot megőrizzük.”