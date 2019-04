Alkotmányos, de erkölcsös?

Előző írásunk

Rákász Gergely neve egyre ismertebb lesz szűkebb pátriánkban is. A klasszikus zene, azon belül is az orgonaművészet egyik új magyar csillaga immár sokadik produkcióját hozza el az itthoni közönségnek. A most következő huszonnégy állomásos turné előadásainak egyharmada erdélyi helyszíneken zajlik, ma Sepsiszentgyörgyön, holnap Kézdivásárhelyen, május 15-én Kovásznán lép fel. Az „orgona lovagjával” hitvallásról, pályafutásáról, az általa művelt sajátos produkció szerepéről, de az értékközpontúságról is beszélgettünk.