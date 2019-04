És közismert, hogy: Akinek van humora, mindent tud, akinek nincs, mindenre képes. És mennyi humortalan, rettenetes dolgokra kapható vezető uralkodott a történelem folyamán a Földön!

Sokan azon bucsálódnak, hogy Zenek semmi gyakorlata nincs a politikában, pedig egy filmsorozatban, A nép szolgájában egy történelemtanárból véletlenül az ország elnökévé lett figurát alakított. Abban sikerült olyannyira jól szerepelnie, hogy a választók arra gondoltak, hogy a való életben is, mint elnök, megállja helyét, ezért szavazhattak rá.

Az Amerikai Egyesült Államok egyik elnöke, Ronald Reagan korábban szintén színész volt, és annyira jól játszotta el elnöki szerepét is, hogy másodszorra is újraválasztották. Nagy szerepe volt a berlini fal lebontásában, mert rászólt a szovjet elnökre: Gorbacsov úr, bontsa le azt a falat! És azt tartják róla, hogy lebontotta még a Szovjetuniót is.

Míg nekünk vezetőink olyan színjátékot mutatnak be, amitől jön, hogy sírjunk, remélhetőleg Ukrajnában az új színész-elnök olyan műsort ad majd elő, amitől az ukrajnaiak jobb kedvre derülnek, mert célja „boldoggá tenni az embereket. Örömteli arcokat szeretnék látni mindenfelé” – írta honlapján. Az elnökválasztási kampányban támadták, hogy mögötte Ukrajna egyik legnagyobb oligarchája áll. No és? Majd annak anyagi segítségével felveheti a harcot a korrupció ellen! És a korrupció felszámolásán kívül lesz még néhány elintéznivalója. Biztosan van ötlete arra is, miként vigye be az országot a NATO-ba úgy, hogy az oroszok ne pikkeljenek rá. És békét teremthet majd kelet-Ukrajnában, és az oroszokat meggyőzheti, hogy békésen adják nekik vissza a Krímet, és azok ráadásul majd gázt is adjanak melléje. A KMKSZ is belé vetette bizalmát, és a magyarlakta településeken a szavazók kilencven százaléka rá szavazott, annak reményében, hogy az új elnök – elődjével ellentétben –, nem folytat majd magyarellenes politikát. De azért nem árt, ha figyelembe veszik a mondást, hogy „nyugtával dicsérd a napot” és hosszabbacska regnálása után az új elnököt. Mert mi is nagy reményeket fűztünk Iohannishoz, és rá szavaztunk. Hálából aztán gesztusokat is tett ugyan irányunkban, de nem éppen olyanokat, amilyenekre számítottunk. Csíkszeredában a csíkiak szavazatuk mellett adtak neki egy székely zászlót, amihez nem mert hozzányúlni, azt tanácsosa vette át, de viszonozta a kedves ajándékot, és rögtön egy román trikolórt adományozott cserébe helyette, amit maga bontott ki és adott át Ráduly Róbert polgármesternek. De ne legyünk elégedetlenek, hisz most húsvétkor is nagy gesztust tett irányunkban, hiszen megszólalt magyarul is, és boldog húsvéti ünnepeket kívánt. Ezt ugyan normális megnyilvánulásnak kellene tekinteni, de nem az, hiszen akkora nagy szenzációt jelentett, hogy a hazai és a magyarországi hírközlőszervek rögtön világgá kürtölték. Iohannis gratulált Zelenszkijnek, és reménykedik a Románia és Ukrajna közti kapcsolat megerősödésében. Mi is reméljük, hogy megjavul a viszony, és elárulják az ukránok, hogy milyen bűne volt Kelemen Hunornak, amiért nem engedték be Ukrajnába, nem másért, csak hogy változtasson magatartásán, és felfüggeszthessék kitiltását. Magyarország is bizakodó. Hátha az új elnök oda hat, hogy megszüntetik a halállistákat, amelyeken magyarok vannak, nem követnek el újabb merényleteket a KMKSZ-székház, a Vereckei-emlékmű és a magyar nyelv ellen. Szóval a magyarok most a (Z)elején bíznak benne és várják gesztusait.

Mikor kampányszóvivőjétől megkérdezték, hogy Zelenszkij kész-e politikailag támogatni a nyelvtörvényt, azt válaszolta, hogy a parlamentnek előbb el kell fogadnia a jogszabályhoz benyújtott módosításokat, és az államnyelv fejlesztése és támogatása egyik kulcsfontosságú feladata az államfőnek. „ A módszereknek inkább ösztönzőnek kell lenniük, mert az hatékonyabb, mint a korbács”. Ezt akár már mézesmadzagnak is vehetik a kárpátaljai magyarok. De az is lehetséges, hogy ezután nem korbáccsal fogják ösztönözni a nyelvtörvény végrehajtását, hanem csak ostorral.