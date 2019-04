Orbán Viktor Pekingben

Orbán Viktor az állami vendégházban tartott tárgyalás elején azt mondta: a szabadkereskedelemnek és a világgazdaság szabadságának a rendjét fenntartani komoly feladat, és az Egy övezet, egy út együttműködés egy fontos garancia. Nekünk, magyaroknak egy nyitott világgazdaság kell – folytatta –, ezért Magyarország a jövőben is szeretne részt venni ebben az együttműködésben, és ezzel kapcsolatosan semmifajta ideológiai, külső nyomást nem fogad el, a magyar kormány mindig is a nemzeti érdekeket fogja követni.

Li Ko-csiang a magyar kormányzati küldöttséget köszöntve a szoros kínai–magyar kapcsolatokat és együttműködést méltatta, amely – mondta – új területekre is kiterjedhet, például a digitalizációban. Hozzátette, a már eddig is kézzelfogható eredményeket hozó együttműködésben további óriási lehetőségek vannak nemcsak a nagyvállalatok, hanem a két ország kis és közepes cégei között is. A kínai miniszterelnök beszélt a szabadkereskedelem és a gazdasági fellendülés fontosságáról is, ami szerinte megerősíti a világbékét.

A tárgyalás után a magyar és a kínai miniszterelnök jelenlétében több kétoldalú megállapodást is kötött a két ország.

Hszi Csin-ping kínai államfő is fogadta Orbán Viktort Pekingben. A tárgyaláson a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulójáról, a gazdasági együttműködés sikereiről és európai ügyekről is szó volt.

Orbán Viktor ma és holnap részt vesz a második Egy övezet, egy út fórumon, amelyen 37 kormányfő és államfő, valamint egyéb világvezető lesz jelen.