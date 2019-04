Aurelian Dochia közgazdász szerint a számok azt tükrözik, hogy a kormány a fizetéseket és a nyugdíjakat kölcsönből emeli, és ha a gazdaság nem bővül olyan mértékben, mint az elmúlt években, a fizetésekkel és a nyugdíjakkal járó hatalmas kiadások nagy gondot fognak jelenteni. Ráadásul Románia egyre drágábban tud kölcsönt felvenni: 2014-ben a hazai pénzpiacról 3,7 százalékos kamattal jutott pénzhez a kormány, ma ez a kamat 4,7 százalékos. Dochia elmondta: az uniós országok többsége megértette, hogy a gazdasági lassulás takarékosságra int, de Romániában épp az ellenkezője történik, ami sérülékennyé teszi az országot. (Maszol)

RENDŐR FENYEGETETT ÚJSÁGÍRÓT. Halállal fenyegetett meg egy oknyomozó riportert az Alexandru Ioan Cuza Rendőr-akadémia egyik alkalmazottja. Az alig 23 éves, slatinai rendőrtiszt azt írta (persze névtelenül) Emilia Şercan újságírónak – aki több leleplező írást is közölt a különböző felsőoktatási intézmények, köztük a rendőr-akadémia elhallgatott plágiumügyeiről –, hogy álljon le, mert ha nem, „kálvária következik”. Şercan feljelentést tett, és a nyomok a rendőr-akadémiára vezettek. A rendőrség több házkutatást is tartott, az ügyet azonban a korrupcióellenes ügyészség vizsgálja ki. Azt sem lehet kizárni, hogy a tavaly végzett rendőrtiszt – akit zsarolás gyanúja miatt hatósági felügyelet alá helyeztek – utasításra cselekedett, mivel Emilia Şercan szerint a rendőr-akadémia több tanára, sőt, maga a rektor is plágiummal szerezte doktori címét és így jutott jól fizetett állásához. (Hotnews)

GYANÚBAN A KINCSTÁRNOK. Két ügyben is vizsgálatot indított a korrupcióellenes ügyészség (DNA) az SZDP kincstárnoka, Mircea Drăghici ellen. A vádhatóság gyanúja szerint nem rendeltetésszerűen költötték el az állami párttámogatások egy részét: Drăghici tavaly egy 500 ezer eurót érő ingatlanra a pártkasszából fizetett ki 380 ezer eurót (a szerződést és a pénzt azonban visszavonta, miután az Állandó Választási Hatóság vizsgálódni kezdett), ráadásul 2017 nyarán egy 70 ezer eurós Mercedes gépkocsit vásárolt a feleségének a párt pénzéből, aminek ellenértékét csak bő egy év múlva fizette ki. A kincstárnok persze mindent tagadott, sőt, beperelte a luxuskocsi-ügyet kiteregető lapot, hétfőn pedig Codrin Ştefănescu pártfőtitkárral együtt feljelentette a kivizsgálásban részt vevő ügyészeket, szerintük ugyanis az SZDP-nek járó állami támogatás felhasználásához csakis a párt vezetőségének van köze. Drăghici mellett – akit egyébként az SZDP a tavaly novemberi kormányátalakításkor szállításügyi miniszternek jelölt, de Klaus Iohannis államfő visszautasította kinevezését – a DNA az Állandó Választási Hatóság volt elnökét is gyanúba fogta, és tegnap ki is hallgatta, mert Daniel Barbu – aki most az LDSZ második helyezettje az EP-választásokon – 2017. május 27-e és 2019. február 27-e között nem követte nyomon, hogy a politikai pártok rendeltetésszerűen használják-e fel a számukra kiutalt állami támogatásokat, ahogy a törvény előírja, sőt, az SZDP ellenőrzését épp Drăghici kérésére állította le. (Főtér)