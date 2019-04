Házigazdaként Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere köszöntötte a küldötteket és a meghívottakat. „Arra kérem a jelölteket, hogy álljanak ki a székelység mellett, lépjenek fel a magyarokat ért támadások ellen, képviseljék ügyeinket magas szinten, mert mi már csak egy európai szintű kisebbségvédelmi törvényben látjuk a reménysugarat. Fontos, hogy ti is ott legyetek, fontos, hogy panaszainkat tolmácsoljátok, hogy ne Rareș Bogdan mondja el helyettünk, milyen jól érezzük magunkat Erdélyben” – mondotta többek között a céhes város elöljárója.

A továbbiakban Fejér László Ödön szenátor, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere – Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök nevében – szólt az egybegyűltekhez, valamennyien a közelgő európai parlamenti választás fontosságát hangsúlyozták.

Hidvéghi Balázs, a FIDESZ kommunikációs igazgatója, EP-képviselőjelölt az RMDSZ és a FIDESZ-KDNP stratégiai együttműködésének a fontosságáról beszélt. „A FIDESZ nevében arra kérem az erdélyi magyarokat, támogassák az RMDSZ listáját, hogy minél erősebb legyen az Európai Parlamentben a magyar képviselet. Nemzeti érdek jelenlétünk az Európai Unióban, egy olyan közös Európát támogatunk, amelyben a belső határok átjárhatóak, hiszen ez a magyar egységet is szolgálja. Ugyanakkor az EU-nak meg kell védenie a külső határait és nemet kell mondania a bevándorlásra.

Az is látható, hogy az EU jó eszköz, de nem csodaszer, tennünk kell azért, hogy az európai politika napirendjére kerüljön az őshonos nemzeti kisebbségek ügye” – érvelt a FIDESZ kommunikációs igazgatója.

A köszöntőbeszédek után Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai tájékoztatója hangzott el. A szövetség elnöke kemény hangon bírálta az Ukrajnában aznap elfogadott kisebbségellenes nyelvtörvényt, amely a magánbeszélgetésekre és vallási szertartásokra korlátozza az anyanyelvhasználatot. „Nekünk pedig fontos az, hogy a reformok után is megőrizhessük identitásunkat, hogy a magyar magyar, a román román maradhasson. A kereszténydemokrácia értékeire kell alapozni a változást, és ennek motorját számunkra a Kárpát-medencei magyar képviselet jelenti. Száz esztendő után először végre van egy hely, ahol a Kárpát-medencei magyarok a magyar ügyért együtt, közösen léphetnek fel” – hangsúlyozta Kelemen Hunor. Ezután az RMDSZ EP-képviselőjelöltjeivel – Winkler Gyulával, Vincze Loránttal és Oltean Csongorral – a választás tétjéről, az uniós tagság hozadékáról, fejlesztési pénzekről beszélgetett Ajgel Ágnes, az RMDSZ háromszéki nőszervezetének az elnöke, majd elkezdődtek a megyei küldöttgyűlés munkálatai.

Tamás Sándor egyetlen jelöltként pályázta meg a megyei elnöki tisztséget. „Az elmúlt évek alatt sok minden történt: vannak eredményeink, amelyekre büszkék vagyunk, vannak megkezdett munkák, amelyeket folytatni akarunk. Vannak olyan terveink is, amelyeket elkaszáltak, de nem adjuk fel: ezeket is véghez visszük, mert azt akarjuk, hogy Székelyföld olyan hely legyen, ahol érdemes élni! Megtapasztaltuk azt is, hogy amikor a saját lábunkra állunk, akkor képesek vagyunk olyan Székelyföldet építeni, ahová néhány év múlva visszajönnek a ma idegen földön szerencsét próbáló fiataljaink is.

Mi nem azt üzenjük nekik, hogy el lehet innen menni, hanem azt, hogy haza lehet ide jönni. Mindenkit visszavárunk!” – fogalmazott Tamás Sándor, hangsúlyozva: Székelyföld azoké lesz, akik dolgoznak, küzdenek és áldozatokat hoznak érte, akik hisznek benne.

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke újabb négy évre kapott mandátumot a küldöttektől, az ügyvezető elnöki feladatokat továbbra is Grüman Róbert látja el.

A szavazás után Fejér László Ödön szenátor és megyénk három RMDSZ-es parlamenti képviselője: Benkő Erika, Márton Árpád és Kulcsár-Terza József, valamint Ájgel Ágnes, az RMDSZ háromszéki nőszervezetének elnöke és Kelemen Szilárd Péter, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke tartott tevékenységi beszámolót. Az ülés végén a küldöttek megválasztották a szabályzatfelügyelő, etikai és fegyelmi, valamint területi ellenőrző bizottságot, és az SZKT-helyek elosztásáról is döntöttek.