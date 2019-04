Közel ötvenmillió lejből gazdálkodik idén Barót. Mindenképp jelentősebb összegből költekezhetnek tehát, mint tavaly, hiszen az állam többet adott, a megyei tanács bőkezűbben osztott vissza, és nőtt az iskolások „fejpénze” is. Ami igazán megnöveli a költségvetést, az az, hogy ide kell számolni a Helyi Fejlesztések Országos Programja és az uniós pályázatok révén nyert pénzt is – tájékoztatta a tanácstagokat a városi önkormányzat tegnapi rendkívüli ülésén Lázár-Kiss Barna András polgármester.

A városvezető a megvalósíthatósági tanulmányok és a műszaki tervek készítésének fontosságát hangsúlyozta, ezért a beruházási lista ismertetésekor előbb ezekről szólt. Tanulmányt kell készíteniük a temető előtti rész, a millenniumi emlékműtől a sportcsarnok felé vezető út, a Mária patika mögötti terület és a Baróti Szabó Dávid Középiskola hátsó bejáratához vezető szakasz aszfaltozására, frissíteni kell az ún. Kollektív híd megvalósíthatósági tanulmányát, dokumentáció kell a Víz utca felső részének korszerűsítésére, műszaki terv a Petőfi Sándor utca és a piac felújításához.

Folytatják a Felsőrákoson át Vargyas felé vezető 38-as községi út felújítását (összköltsége 6,4 millió lej), Felsőrákos vízhálózatának kiépítését (3,17 millió lej), a készenléti felügyelőség (ISU) épületének elkészítését (421 ezer lej). A Rózsák tere zöld­övezetének rendezésére 406 ezer lejt fordítanak, a Petőfi utcai híd elkészítése 1,34 millióba kerül, a városi vízhálózat kiépítésére 2,27 millió lejt költenek, egy bírósági határozat értelmében a Sigapress Rt.-nek közel 160 ezer lejt kell fizetniük.

Új beruházás lesz a miklósvári ravatalozó építése (100 ezer lej), a campus építésének elkezdése (12,8 millió lej), a Kollektív híd megépítésének ára 1,57 millió lejre emelkedik, a piac felújításához pedig 1,02 millió lej szükséges. A város két, meglehetősen sűrűn lakott részének megújítására – a távolsági buszállomás és az ANL-tömbházak körüli rész, a temetővel szembeni terület és a millenniumi emlékmű környéke – 8,027 millió lej áll rendelkezésre.

A városvezető azt szeretné, ha jutna pénz a Stadion utca felújítására is. Mint mondotta, a városi sportpályát meglehetősen sokan használják, a szülők edzésekre viszik gyermekeiket, azonkívül játszóteret is kialakítanának – erre költenék a nemrég szervezett vadász-horgász találkozó jótékonysági akciója során összegyűlt bő háromezer lejt is –, így még fontosabb lenne a jó közlekedés megoldása.

A polgármester beszámolt arról is, hogy jóváhagyták a kórház korszerűsítését lehetővé tevő hatszázezer eurós beruházási tervüket, a vállalt tízszázalékos önrészre közel háromszázezer lej szükséges. A polgármester a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal és a Laura Házzal kialakított partneri viszony fenntartása mellett foglalt állást, s javasolta a havi ötezer lejes támogatási szerződéseik fenntartását. Sportpályázatokra 170 ezer lej kiírását javasolta, hasonló összeg­ből lehetne megrendezni a Barót Napokat, ám annak költsége a valóságban jóval kevesebb lenne, mivel a támogatóktól érkező és a vásárosok által befizetett összeg minegy százezer lejre rúghat.

Lázár-Kiss Barna András a távlati tervek közt említette a Véczer–Olasztelek terelőút elkészítését. Az elképzelt nyomvonal területének zömével rendelkeznek, de még kilenc gazdával meg kellene egyezniük. Ha mindegyikükkel nem tudnának szót érteni, megoldás lenne az is, hogy a város végén található „nadrággyártól” vásároljanak földet. Mint mondotta, ígéretet kapott, amennyiben minden feltételt biztosítani tudnak, a megyei tanács kész átvenni a tervet – hiszen az a 131-es megyei úthoz csatlakozik –, és saját költségén egy-két éven belül elkészítené azt.

A költségvetési tervezetet vita és hozzászólás nélkül, egyhangúlag elfogadta a helyi képviselő-testület.