.Kossuth, aki amúgy is jobban bízott a fiatal tisztekben, mint a régiekben, titokban megbízott néhányat közülük, hogy teljhatalommal rendelkezve adott pillanatban vegyék át az irányítást: Görgey esetében fennmaradt erre vonatkozó dokumentum, Czetzről ezt nem tudni, de lehetséges, hiszen ő is folyamatosan küldött jelentéseket Kossuthnak. Czetz Kolozsvár feladása után kerül helyzetbe. Kossuth Erdélybe küldi, ahol elsősorban az alig négy-ötezer fős lezüllött katonatömegből kellett ütőképes hadsereget felállítania. Fiatalkora ellenére nagyon is megfontolt volt, ugyanis Kossuth parancsára nem rohant azonnal Kolozsvár felszabadítására, hanem előbb felépítette a hadsereget, majd komoly hadműveleti tervet alkotott – amelyet aztán Bem hajtott végre. A továbbiakban is ő a stratéga a fővezér Bem mellett, ahogy Kedves Gyula fogalmazott, tálcán nyújtotta a lehetőséget Bemnek, hogy visszafoglalja Erdélyt. Bem ezt értékelte is, alvezéreként kezelte, s miután Erdélyt felszabadította és a Délvidékre indult, kieszközölte, hogy Czetzet nevezzék ki utódjául az erdélyi hadsereg élére. Önálló hadvezérként azonban nem próbáltatott ki, egy szerencsétlen lovas baleset során csípőcsontja eltörött, ágyban fekve érte a szabadságharc leverése.

Rövid erdélyi bujkálást követően inasként Bécsbe jutott, onnan egy kereskedelmi társaság „ügynökeként” Hamburgba utazott. Az emigráció­ban többször próbálkozott a szabadságharc folytatásának megszervezésével, közben katonai akadémiát alapított, franciára tanította az olaszokat, dolgozott az Alpok első alagútjának tervezésén – és feleségül vette egy Spanyolországba száműzött argentin család lányát. Miután belátta, hogy a magyar szabadságharc ügyét nem támogatják az európai nagyhatalmak, az amerikai kivándorlás mellett döntött. Argentínában megbízták az első felsőfokú katonai intézmény megszervezésével, ezt a feladatot is sikerrel teljesítette – ennek köszönhetően vált Argentína nemzeti hősévé. Második hazájában már életében nagy megbecsülés övezte, kultusza mai napig él. Időskorára megvakult, emiatt spanyol nyelvű emlékiratait egyik lányának diktálta le.