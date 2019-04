Elbúcsúztak az önkéntesek

Ráduly Attila értékelte az egy éve tartó és e hétvégén véget érő Friends of the Environment projektet, felsorolva az önkéntesek által végzett fontosabb tevékenységeket – kerékpártúrákat, mozgódélutánokat, nyári táborokat, nemzeti esteket, gyalogtúrákat szerveztek, kiadványokat és plakátokat készítettek, előadásokat tartottak iskolákban, vlogot készítettek stb. –, majd az önkéntesek foglalták össze itt szerzett tapasztalataikat.

Az egyesület elnöke arról is beszámolt, hogy az utóbbi négy hónapban több mint kétezer emberrel dolgoztak együtt az önkéntesek. Mint megtudtuk, már a jövő héten új önkéntest fogadnak, az első lányt Paksról, majd egy spanyol fiú, egy török, egy örmény és egy grúz lány érkezik a Zöld Nap Egyesülethez.