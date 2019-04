Ijesztő a Btk.-módosítás

„Az ilyen akciók negatívan érintik a romániai korrupcióellenes harcot és az igazságszolgáltatás egészének működését. Ennél is rosszabb, hogy a Románia EU-s csatlakozása utáni sikeres reformokat a jelenlegi kormánykoalíció megkérdőjelezi” – olvasható a közleményben. Az EPP elnöke szerint a román kormánykoalíció igazságszolgáltatási rendszert érintő kezdeményezései összeegyeztethetetlenek a jogállam alapelveivel, az európai megállapodásokkal, és „teljes mértékben ellenkeznek több millió becsületes román állampolgár érdekeivel”. „Hihetetlen, hogy egy EU-s tagállam kormánytöbbsége, egy olyan államé, amely az EU Tanácsának elnöki tisztségét tölti be, továbbra is lábbal tiporja az európai szabályokat és normákat. Az Európai Unió Tanácsának elnöksége idején a román kormány az európai értékek tiszteletben tartásának mintaképe kellett volna hogy legyen, de erre az első naptól kezdve képtelen volt” – fogalmaz Daul, aki arra kéri a román kormányt, hogy azonnal intézkedjen a Velencei Bizottság minden ajánlásának gyakorlatba ültetése érdekében, és ültesse gyakorlatba az Európai Bizottság azon ajánlásait is, amelyek az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében kiadott legutóbbi jelentésben szerepelnek. „A független igaz-ságszolgáltatási rendszer nem egy luxus, és nem azért van, hogy egyeseknek kedvezzen, hanem a valóban működőképes demokráciák szükséges velejárója, amelynek minden román állampolgárt kell szolgálnia” – szögezi le Daul, aki egyúttal gratulál Klaus Iohannis államfőnek ahhoz, hogy „a helyzet súlyosságára való tekintettel” referendumot írt ki az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban.