Az EB tanulmányozni fogja az ukrán nyelvtörvényt

Maja Kocijančič elmondta, tudnak arról, hogy az ukrán törvényhozás csütörtökön meg­szavazta a tervezetet, most a közzétételre várnak, s ezt követően elemezni fogják a szöveg tartalmát. Kiemelte: már többször is felszólították az ukrán hatóságokat arra, hogy nyújtsák be a törvény tervezetét a Velencei Bizottsághoz, várják meg annak álláspontját, és csak ezt követően kerülhessen sor a hatálybalépésre.

Az ukrán parlamentben csütörtökön fogadták el a nyelvtörvényt, amely ellen a kárpátaljai magyar szervezetek határozottan tiltakoztak, mert az felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. A törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, a szabályok megsértéséért pedig jogi felelősségre vonást helyez kilátásba.