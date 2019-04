A hamis szórólapok miatt Dacian Cioloş, a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS) elnöke követelte, hogy az NLP vezetősége ellenőrizze a két fiatalt, és azt is kérte, hogy az NLP vállalja fel, ha a párt által jóváhagyott akcióról van szó. A 2020 USR PLUS Szövetség április 17-én jelentette be, hogy rendőrségi feljelentést tesz névbitorlás miatt. Kolozsváron ugyanis olyan szórólapok jelentek meg a 2020 USR PLUS arculati elemeivel, amelyek szerint a román állampolgárok 92 százaléka számára kötelezővé kellene tenni az abortuszt – ezeket azonban nem ők adták ki. Az ellenzéki pártszövetség vezetői sajnálkozásukat fejezték ki, hogy a liberális párt piszkos és negatív kampányba kezdett ellenük ahelyett, hogy az SZDP-vel hadakozna.